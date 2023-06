AVENIR TELECOM : Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel

Marseille, le 29 juin 2023 . Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer ® , annonce que son Document d'Enregistrement Universel (URD), intégrant le Rapport Financier Annuel 2022, a été enregistré par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

L'URD est mis à la disposition du public. Des exemplaires de ce document sont disponibles sans frais au siège social de la société Avenir Telecom et sur le site Internet de la société ( corporate.avenir-telecom.com ) ainsi que sur le site Internet de l'AMF ( www.amf-france.org ).

À propos d' Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR0013529815 – AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

Contacts Presse et Investisseurs

Véronique Hernandez Jérôme Fabreguettes-Leib Amaury Dugast Directeur Administratif

et Financier Relations Investisseurs Relations Presse +33 4 88 00 60 00 +33 1 53 67 36 78 +33 1 53 67 36 74 actionnaire@avenir-telecom.fr avenir-telecom@actus.fr adugast@actus.fr

