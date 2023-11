AVENIR TELECOM : Chiffre d'affaires semestriel 2023-2024 : 7,3 millions d'euros

Marseille, le 15 novembre 2023 . Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® , annonce son chiffre d'affaires semestriel 2023-2024 (période du 1 er avril 2023 au 30 septembre 2023) [1] .

Variation d'activité liée à deux éléments majeurs survenus durant l'exercice précédent

Avenir Telecom a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 7,3 millions d'euros, contre 13,6 millions d'euros un an plus tôt. Cette variation d'activité s'explique principalement par deux évènements majeurs qui avaient été expliqués en 2022-2023 et dont l'impact résiduel est visible pour la dernière fois au cours de ce premier semestre 2023-2024 :

3,0 millions liés au fort recul des commandes de l'ancien 1 er client du Groupe qui a lui-même perdu ses 2 plus gros contrats au cours de l'exercice précédent ;

client du Groupe qui a lui-même perdu ses 2 plus gros contrats au cours de l'exercice précédent ; 1,8 million d'euros lié à l'arrêt des ventes d'ordinateurs portables et tablettes, activité qui avait encore généré des revenus lors du 1 er semestre 2022-2023.

En dehors de ces deux éléments, le repli d'activité, de l'ordre de 1,5 million d'euros, est maîtrisé et directement lié à la baisse persistante du marché des smartphones.

Evolution du mix géographique

Le mix géographique a été modifié par l'activité de l'ancien 1 er client, situé dans la zone Asie Océanie. Cette région du monde représente 12% du chiffre d'affaires semestriel contre 28% un an plus tôt. La zone Europe Moyen Orient Afrique contribue à hauteur de 88% du chiffre d'affaires mondial, contre 72% au 1 er semestre 2022-2023.

Deux leviers de croissance pour le futur

Grâce à sa solide structure financière, caractérisée par une trésorerie disponible de 24,3 millions d'euros à fin septembre 2023, Avenir Telecom poursuit ses investissements destinés à sa reconquête commerciale avec deux axes de développement en parallèle : le feature phone et la diversification produit autour de sa nouvelle marque.

Dans le domaine du feature phone , dont la demande mondiale reste soutenue, Avenir Telecom a fait le choix stratégique de renforcer ses liens avec KaiOS, le système d'exploitation soutenu par Google qui donne accès à des dizaines d'applications spécialement optimisées dont Facebook, Google Maps, YouTube et WhatsApp. Déjà partenaires depuis 2019, Avenir Telecom et KaiOS Technologies ont signé un accord commercial permettant notamment aux deux groupes de répondre ensemble à des appels d'offres d'opérateurs ou de distributeurs.

Le renforcement des équipes commerciales d'Avenir Telecom, engagé au cours du dernier exercice, s'inscrit dans cette dynamique afin de couvrir les principaux marchés potentiels des feature phones en Europe (France et Royaume-Uni), Afrique (Côte d'ivoire, Nigeria, Sénégal), Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada) et Asie centrale.

En parallèle, afin d'élargir son potentiel de marché et d'enrichir son portefeuille de marques, Avenir Telecom a lancé, en septembre dernier lors de l'IFA, le grand salon mondial de l'électronique à Berlin, sa nouvelle marque semi-figurative détenue en propre : w.international

Les premiers produits, commercialisés à compter du second semestre 2023-2024, permettent de partir à la conquête du marché de l'énergie (stations électriques portables, panneaux solaires, lampes frontales, torches, prises, etc.).

Enfin, Avenir Telecom continue d'étudier activement les opportunités de croissance externe tout en restant extrêmement sélectif sur le profil des entreprises, leurs perspectives de développement et la valorisation demandée.

À propos d' Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR0013529815 – AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

[1] Données non auditées.