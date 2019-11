AVENIR TELECOM : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019-2020 : 15,2 millions d'euros

Marseille, le 15 novembre 2019. Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer ® , publie son chiffre d'affaires non audité du 1er semestre de l'exercice 2019-2020 (période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019).

(en millions d'euros) S1 2018-2019 S1 2019-2020 Var. % Chiffre d'affaires 15,8 15,2 -4%

Le chiffre d'affaires des activités non poursuivies est exclu, en application de la norme IFRS 5. Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2018-2019 a été retraité de la même façon pour permettre une comparaison des deux périodes comptables. Le chiffre d'affaires semestriel publié s'élevait à 21,1 millions d'euros.

Poursuite du recentrage sur Energizer ® Mobile

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 15,2 millions d'euros en 2019-2020, quasiment stable par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Pour rappel, à la suite de la résiliation du contrat de distribution avec l'opérateur bulgare Telenor, Avenir Telecom Bulgarie a trouvé un accord définitif concernant les 43 points de vente exploités en direct dans le pays.

Cette opération confirme le recentrage sur la conception et la vente de téléphones mobiles et accessoires de mobilité. Cette activité cœur de métier représente 62,7% du chiffre d'affaires semestriel contre 47,2% un an plus tôt.

Croissance de 8% de l'activité en Europe / Moyen-Orient / Afrique

Le Groupe a connu une dynamique commerciale contrastée par zone géographique :

La zone Europe / Moyen-Orient / Afrique est la plus dynamique avec une progression de +8% de ses facturations (76% du chiffre d'affaires consolidé), tirée par son activité en Europe.

La zone Asie affiche un repli de 25% (24% du chiffre d'affaires). Le Groupe reste pénalisé par l'importance des démarches réglementaires préalables à toute commercialisation de produits électroniques au Bangladesh et en Inde.

La zone Amériques reste non significative aujourd'hui mais représente un territoire de conquête pour le Groupe grâce à l'extension récente des licences Energizer ® sur la zone.

Objectif de croissance au second semestre

Avenir Telecom a entamé le second semestre avec une offensive produit importante, illustrée notamment par le lancement officiel de la nouvelle catégorie d'accessoires audio Energizer ® composée d'écouteurs filaires avec ports Lightning (iPhone) et USB-C, d'écouteurs Bluetooth, dont certains waterproofs, ainsi que d'écouteurs sans fil intra-auriculaires plus haut de gamme intégrant la technologie TWS (True Wireless Stereo). Le Groupe démontre sa capacité à innover pour enrichir son offre et profiter des tendances de marché très favorables sur les accessoires audio.

Avenir Telecom a également procédé, à la rentrée, aux premières livraisons duE241S, son 1er modèle 4G sous KaiOS, le système d'exploitation soutenu par Google et optimisé pour les mobiles intelligents nouvelle génération. Ce mobile bénéficie du tout dernier service du Groupe, à savoir la garantie mondiale d'échange standard durant 36 mois.

Ce nouveau mobile, désormais disponible sur Amazon.fr, Amazon.co.uk et chez Etisalat, l'opérateur télécom historique au Moyen-Orient, permet d'ouvrir en grand les portes du gigantesque marché des mobiles classiques intelligents et ses 450 millions d'unités vendues par an.

Dans ce contexte, Avenir Telecom confirme son objectif de croissance de ses ventes de téléphones mobiles et accessoires de mobilité de la gamme Energizer ® au second semestre 2019-2020.

A propos d'Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer ® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris - compartiment C (FR0000066052 - AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

