AVENIR TELECOM : Chiffre d'affaires 2024-2025 : un recentrage sur l'Europe et une nouvelle gamme de produits plus longue à déployer

Marseille, le 22 mai 2025 . Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® , annonce son chiffre d'affaires annuel 2024-2025 (période du 1 er avril 2024 au 31 mars 2025) non audité.

Dans un marché de la téléphonie mobile toujours sous forte pression, Avenir Telecom a concentré ses efforts commerciaux sur la zone EMEA qui représente le plus fort potentiel de développement avec plusieurs référencements en cours. Le Groupe a également continué à préparer l'élargissement de sa gamme sur de nouveaux territoires de conquête (domaines de l'informatique, de l'outillage et des équipements électriques) mais a dû faire face à un cycle d'homologation plus long que prévu, comme annoncé à la fin du 1 er semestre, mais désormais terminé.

(en millions d'euros) 2023-2024 2024-2025 Chiffre d'affaires 14,1 11,0 Dont EMEA 12,8 11,0 Dont Asie Océanie 1,3 0,0

Durant l'exercice 2024-2025, Avenir Telecom a dû faire face à deux évènements exogènes qui ont sensiblement impacté son activité et sa performance financière :

Une politique agressive de la part des fabricants chinois de smartphones afin de relancer la croissance des volumes et de poursuivre leur conquête géographique. Ces nouvelles conditions ont baissé l'attractivité des smartphones Energizer déjà produits avec des prix non alignés sur ce nouveau contexte de marché ; Un changement stratégique dans le domaine des feature phones avec la décision de Google de retirer la licence d'exploitation de sa messagerie instantanée, Whatsapp, pour les systèmes d'exploitation KaiOS. Depuis lors, KaiOS travaille sur une autre solution de messagerie afin de relancer l'attractivité de son offre sur l'open market (téléphones non SIM lockés) qui à court terme a été fortement réduite.

Cette adaptation à un contexte de crise sectorielle explique l'absence de facturation sur la zone Asie Océanie (1,3 million sur l'exercice précédent) et la contraction de l'activité en zone EMEA (11,0 millions d'euros contre 12,8 millions d'euros) en 2024-2025. Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe ressort ainsi à 11,0 millions d'euros, contre 14,1 millions un an plus tôt. Avenir Telecom reste concentré sur le déstockage des produits (voir ci-dessous).

A noter que, dans la zone EMEA, le repli du 2 nd semestre est limité à -0,5 million contre une contraction de -1,3 million au cours du 1 er semestre.

Impacts sur la rentabilité et la situation financière

Dans ce contexte de faible volume d'activité, même si Avenir Telecom devrait maintenir un résultat opérationnel positif avant coûts centraux, grâce à la gestion stricte des coûts de production, le résultat opérationnel ressortira néanmoins fortement dégradé par rapport au niveau de l'exercice 2023-2024.

En outre, la Direction reste concentrée sur le déstockage des produits les moins attractifs avant de préparer la nouvelle gamme.

Ces éléments expliquent que le Groupe a consommé temporairement une partie de sa trésorerie par l'immobilisation de ses stocks. Les ressources financières restent toutefois à un niveau suffisant pour couvrir les besoins identifiés des 12 prochains mois.

Perspectives

Avenir Telecom considère l'exercice 2024-2025 comme l'année la plus difficile depuis sa création du fait de l'allongement des délais commerciaux et administratifs mais qui ne remet pas en cause le potentiel du Groupe.

Dans le domaine de la téléphonie mobile (smartphones et feature phones), Avenir Telecom est aujourd'hui engagé sur plusieurs appels d'offres notamment autour de ses features phones intégrant le système d'exploitation KaiOS et de ses smartphones. Avenir Telecom devrait être en mesure de communiquer des informations plus à jour lors de la publication de ses résultats annuels qui interviendra courant juillet 2025.

Dans les domaines de l'informatique, de l'outillage et des équipements électriques , Avenir Telecom a été confronté à des délais d'acheminements et de certification des produits en Europe très supérieurs aux prévisionnels. Cette situation administrative, totalement indépendante de la volonté du Groupe, est désormais réglée avec plus de 16 références de produits validées pour 1 seule toujours en instruction à ce jour.

Surtout, Avenir Telecom a engagé la phase de commercialisation de sa gamme d'ordinateurs portables en Europe via Amazon. Les premières références (EnergyBook 17 et 15 pouces) sont aujourd'hui disponibles. Le Groupe a également conçu des packs regroupant ordinateur portable, smartphone et accessoires sous la marque Energizer® .

À propos d' Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR001400CFI7 – AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Telecommunications.

