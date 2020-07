Marseille, le 6 juillet 2020. Avenir Telecom, concepteur et distributeur de smartphones et d'accessoires commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer ® , annonce avoir remporté deux prix d'innovation produits très convoités : « Product of the year, Gulf 2020 Awards ».

Son téléphone intelligent Energizer ® E241S a été reconnu dans la catégorie Mobiles tandis que son câble garanti à vie durable a été reconnu dans la catégorie Accessoires de téléphonie.

Le titre de « Produit de l'année » est le plus grand prix au monde décerné par les consommateurs. Les prix, décernés à partir d'une enquête faite auprès de 3 400 consommateurs indépendants du Golfe, récompensent et promeuvent des produits innovants et de qualité dans la région.

En développant une gamme de mobiles et d'accessoires de téléphonie sous licence exclusive Energizer ® , Avenir Telecom a toujours cherché à fabriquer des produits innovants et durables, fidèles à l'ADN de la marque. Avec un bureau à Dubaï, aux Émirats arabes unis, le Groupe a renforcé son développement au Moyen-Orient au cours des cinq dernières années et a consolidé sa présence via des accords stratégiques clés avec de grands opérateurs comme Etisalat, Zain et STC.

A propos d'Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de smartphones et d'accessoires commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer ® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est cotée sur Euronext à Paris - compartiment C (FR0000066052 - AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

