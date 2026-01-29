 Aller au contenu principal
Avec un CA en hausse de 25% au troisième trimestre, la SBM de Monaco tirée par les jeux
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 18:23

Porté par une dynamique solide dans tous ses métiers, notamment les jeux et l'hôtellerie, le groupe monégasque a connu une croissance soutenue de ses revenus au troisième trimestre de son exercice 2025/2026.

La Société des Bains de Mer (SBM) de Monaco a enregistré une nette accélération de son activité au troisième trimestre de l'exercice 2025/2026, clos fin décembre. Son chiffre d'affaires consolidé a bondi de 25% sur un an, à 179,7 millions d'euros, contre 143,5 MEUR un an plus tôt.

Le secteur des jeux a largement contribué à cette performance, avec un chiffre d'affaires en hausse de 67%, à 75,5 MEUR. Cette progression exceptionnelle provient d'une augmentation de 45% des volumes sur les jeux de table, d'une croissance de 29% sur les appareils automatiques et d'un aléa favorable de 51%. Ce dernier chiffre signifie que les gains encaissés par SBM ont été 51% plus élevés qu'attendu en moyenne sur cette période, compte tenu des mises et des probabilités de jeu normales.

L'activité hôtelière progresse de 7% sur la période, à 65,3 MEUR, soutenue par la clientèle individuelle, la hausse des prix moyens et l'impact favorable de l'ouverture en août 2025 de la Pâtisserie Cédric Grolet à l'Hôtel de Paris.

Le segment locatif gagne 4%, à 39,6 MEUR, grâce à la mise en location de nouveaux espaces au Café de Paris, à un taux de vacance faible et à l'indexation des loyers.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires du groupe atteint 722,2 MEUR, en hausse de 13% par rapport aux 638,6 MEUR enregistrés un an plus tôt.

"Ces bons résultats sont supérieurs à nos attentes. Ils confirment l'efficacité de nos choix stratégiques sur tous nos secteurs d'activité (...), et s'inscrivent pleinement dans les objectifs fixés pour l'exercice en cours", a commenté Stéphane Valeri, président-délégué de Monte-Carlo SBM.

Concernant les perspectives, le groupe précise que "l'activité jeux est dépendante, sur une courte période, de sa nature aléatoire" et que "cet aléa ne permet pas de faire de prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2025/2026".

