Avec l'Allemagne, Aryzta a du pain sur la planche

Aryzta est victime de lourds dégagements à la Bourse de Zurich (-12,43%, à 46,15 francs suisses), après son point semestriel, marqué notamment par une contreperformance en Allemagne, zone pour laquelle la société a indiqué examiner toutes les options.

Sur les six premiers mois de l'année, la société d'agroalimentaire qui se concentre principalement sur la boulangerie spécialisée a vu ses revenus reculer de 2,1%, à 1,063 milliard d'euros, ou en baisse de 2,7% en organique, là où le consensus tablait sur un repli nettement plus limité de 0,4%.

En parallèle, l'Ebitda s'est élevé à 139,9 millions d'euros, en baisse de 7%, contre des prévisions à 143,1 millions d'euros. La marge d'Ebitda s'est contractée de 70 points de base à 13,2%.

Enfin, le résultat net a reculé de 3,9%, pour s'installer à 47,2 millions d'euros.

Au niveau géographique, en Europe, le chiffre d'affaires a atteint 942,7 millions d'euros, en baisse de 3,4%, avec une marge d'Ebitda de 12,4%. Aryzta explique que l'Allemagne a été le marché le plus en difficulté, en raison notamment de sa forte sensibilité aux prix. Cette situation reflète également la fragilité des dépenses de consommation ainsi que l'ajout de capacités de production dans la boulangerie. Pour y remédier, la société poursuit activement la réalisation d'économies, tout en mettant l'accent sur les opportunités de croissance sur ces marchés. Aryzta va également procéder à un examen complet de toutes les options concernant l'Allemagne afin de maximiser la valeur pour les actionnaires.

Dans le reste du monde, les ventes se sont élevées à 121,2 millions d'euros, avec une croissance organique de 2,7%, un Ebitda à 23,3 millions d'euros, soit une marge d'Ebitda de 19,2%. Cette dernière a toutefois été affectée par les coûts liés à la montée en puissance de l'usine de Perth et devrait s'améliorer au fil de l'exercice.

L'avis de Baader Europe

Pour les analystes, les résultats du premier semestre se situent en-dessous des attentes. Baader Europe explique que "ce retard est principalement dû à l'Allemagne, dont les performances ont éclipsé la croissance des autres régions, poussant la direction à réévaluer l'ensemble des options stratégiques pour ce pays. Si les réductions de coûts ont permis d'atténuer le repli des marges, les objectifs de rentabilité restent inchangés".

Les analystes déplorent également l'ajustement de l'objectif de croissance organique qui est désormais attendu dans le bas de la fourchette de prévisions, contre une croissance de l'ordre de 1 à 5% dans le bas à milieu de cette fourchette précédemment. Baader Europe signale que pour atteindre cet objectif, il faudra une "amélioration significative au second semestre".

La recommandation reste à acheter sur le titre Aryzta, avec un objectif de cours à six mois de 72,50 francs suisses, soit un potentiel de hausse de 37,50%.