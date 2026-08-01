La Hongrie n'exclut pas un arrêt dès ce week-end de son unique centrale nucléaire, à cause de la canicule

La centrale nucléaire hongroise de Paks, située à une centaine de kilomètres au sud de Budapest, le 31 juillet 2026 ( AFP / Attila KISBENEDEK )

L'unique centrale nucléaire de Hongrie pourrait être mise à l'arrêt ce week-end, soit plus tôt qu'escompté, en raison du niveau d'eau du Danube plus faible que prévu, a annoncé samedi le Premier ministre hongrois, sur fond de canicule en Europe centrale.

La centrale de Paks, située à une centaine de kilomètres au sud de Budapest, fournit environ 40% de la production annuelle d'électricité du pays.

La centrale nucléaire hongroise de Paks, située à une centaine de kilomètres au sud de Budapest, le 31 juillet 2026 ( AFP / Attila KISBENEDEK )

Vendredi, l'exploitant de la centrale, dont les quatre réacteurs construits avec une technologie de l'ère soviétique sont refroidis par de l'eau pompée dans le Danube, avait prévenu que la baisse du niveau du fleuve pourrait contraindre la centrale à être complètement mise à l’arrêt vers le milieu de la semaine prochaine. Une mesure inédite jusqu'ici dans l'histoire de la centrale.

"Le niveau d’eau du Danube a encore baissé, ce qui a conduit les ingénieurs de la centrale de Paks à procéder à un nouvel arrêt partiel dans la soirée et aux petites heures du matin", a déclaré le Premier ministre hongrois Peter Magyar dans une vidéo publiée sur Facebook, précisant que la centrale fonctionnait actuellement à environ un quart de sa capacité normale de 2.000 mégawatts.

"Un arrêt complet devrait intervenir plus tôt que prévu, peut-être dès ce week-end", a-t-il ajouté.

En raison de déficits de précipitations prolongés et de la chaleur extrême qui touche l'Europe depuis le printemps, les eaux du Danube ont atteint par endroits un niveau historiquement bas. Et la situation risque d'empirer en raison des fortes températures à venir.

La centrale nucléaire hongroise de Paks, située à une centaine de kilomètres au sud de Budapest, le 31 juillet 2026 ( AFP / Attila KISBENEDEK )

Le service météorologique hongrois, HungaroMet, prévoit entre 40°C et 42°C les six prochains jours en Hongrie, avec un pic jeudi, avoisinant le record de chaleur atteint le 30 juin dernier à Szécsény, dans le nord de la Hongrie près de la frontière avec la Slovaquie.

Samedi, Peter Magyar a également annoncé plusieurs mesures visant à éviter que le réseau électrique hongrois ne soit saturé.

Parmi celles-ci figurent des sanctions à l'encontre des grands consommateurs industriels qui ne respecteraient pas leurs engagements volontaires de réduire leur consommation d'électricité pendant les heures de pointe du soir, entre 17 et 22 heures.

En vertu d’un arrêté gouvernemental à venir, "toute personne qui prend un engagement et ne le respecte pas s’expose à des sanctions", a prévenu M. Magyar, ajoutant que les autorités pourraient imposer des réductions obligatoires de la consommation et déconnecter temporairement certains gros consommateurs du réseau si nécessaire.

Il a ajouté que toutes les centrales électriques de secours disponibles avaient été mises en veille, y compris celles qui étaient hors service depuis longtemps, tandis que les services ferroviaires de fret seraient suspendus pendant les heures de pointe à partir de lundi.