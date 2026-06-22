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Avec K. Warsh, la Fed entame un nouveau chapitre
information fournie par Amundi 22/06/2026 à 11:17

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Poursuite de la dynamique du secteur manufacturier américain, une inflation toujours persistante en zone euro, la Banque du Japon relève ses taux… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine

La Fed a maintenu ses taux d'intérêt lors de la 1re réunion de Kevin Warsh en tant que président. M. Warsh a clairement indiqué que le comité de politique monétaire (FOMC) donnerait la priorité à la stabilité des prix, ce qui s'est également reflété dans la déclaration de politique monétaire.

L'annonce de la création de 5 groupes de travail a marqué le début d'un nouveau régime de politique monétaire. Ces groupes auront notamment pour mission de réfléchir à la manière dont la Fed analyse l'inflation et la productivité, sur sa façon de communiquer, sur les sources de données qu'elle utilise et, surtout, sur son bilan. Ce dernier a des conséquences importantes pour la liquidité des marchés et le dollar américain, étant donné sa taille considérable.

L'accent mis sur l'inflation est primordial : les données récentes ont déjà mis en évidence la hausse des prix à la production et de l'inflation globale, l'inflation sous-jacente pouvant suivre avec un certain décalage. L'ampleur de cette répercussion est importante, car elle peut peser sur les marges des entreprises et le pouvoir d'achat réel des consommateurs.

(...)

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.

Banques centrales
FED
Kevin Warsh

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