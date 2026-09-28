Avec Burry comme conseiller, un nouveau fonds axé sur les positions courtes s'attaque aux risques liés au crédit privé

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par Johann M Cherian et Niket Nishant

Alors queWall Street s'affaire à passer au crible les valeurs liées à l'IA à la recherche de signes d'une bulle, un nouveau fonds spéculatif lié au célèbre vendeur à découvert Michael Burry fait son entrée sur le marché, guettant des signes plus inquiétants d'une surévaluation croissante ailleurs: dans les portefeuilles de crédits privés.

Minerva Investment Management, un fonds à orientation baissière dirigé par Laks Ganapathi et qui a recruté Burry en tant que conseiller principal , passe au crible des secteurs tels que la santé, la grande distribution, la restauration et les petites banques à la recherche de cibles de vente à découvert.

Le financement de nombreuses entreprises de ces secteurs repose sur le crédit privé, et celles-ci pourraient se détériorer discrètement sous la surface, a déclaré Mme Ganapathi lors d’un entretien avec Reuters.

Les fonds axés sur la vente à découvert, structurés comme des hedge funds, tirent principalement profit de la baisse des cours boursiers. Mme Ganapathi n’a pas souhaité dévoiler les cibles spécifiques de vente à découvert ni la taille du fonds, dont elle a indiqué qu’il serait lancé dans le courant du mois.

« L’IA ne représente pas l’ensemble du marché, même si c’est l’impression qu’elle donne », a déclaré Mme Ganapathi. « Pour nous, le crédit est l’indicateur avancé et le signal qui nous indique comment le marché va évoluer. »

Le fonds cible un angle mort potentiel, car l’opacité du crédit privé peut masquer pendant des années les difficultés financières des emprunteurs, comme l’ont mis en évidence les faillites du fournisseur américain de pièces automobiles First Brands, du concessionnaire automobile Tricolor et du banque hypothécaire britannique Market Financial Solutions.

« Cette fois-ci, cela ne se passera pas comme en 2008. Ce sera bien pire », a déclaré Mme Ganapathi.

Le taux de défaut du crédit privé américain a atteint un record historique de 6,3 % en août, en rythme annualisé, selon Fitch Ratings.

UN TERRAIN MINÉ

Minerva s’engage dans un secteur impitoyable de l’industrie des fonds spéculatifs. Le nombre de fonds spécialisés dans les positions courtes a chuté à seulement six au deuxième trimestre 2026, contre 54 en 2008, selon les estimations du secteur établies par HFR.

Cette situation s’explique en grande partie par le renforcement de la surveillance réglementaire des positions courtes, un environnement de performance difficile pour les expositions à la baisse et des changements dans les obligations de déclaration des fonds spéculatifs aux États-Unis.

La frénésie de l’ GME.N e autour de GameStop en 2021 a mis en évidence les risques liés aux paris à la baisse massifs, car l’évolution d’une action déconnectée de ses fondamentaux peut rapidement réduire à néant un dossier d’investissement solide.

Pour autant, M. Ganapathi a déclaré que Minerva pourrait tirer profit de l’expérience de M. Burry. Ses paris à la baisse sur le marché des prêts hypothécaires à risque en 2008 ont été relatés dans « The Big Short ».

Burry a liquidé son fonds spéculatif, Scion Asset Management, à la fin de l’année dernière, et a lancé une lettre d’information payante sur Substack, « Cassandra Unchained », qu’il utilise pour publier ses analyses de marché.

Mme Ganapathi a expliqué qu’une personne proche de M. Burry les avait présentés l’un à l’autre. Elle a ensuite contacté M. Burry après qu’il s’est abonné à sa lettre d’information Substack, pour finalement lui proposer de rejoindre Minerva.

Mme Ganapathi est également la fondatrice d’Unicus Research, une société de recherche spécialisée dans la vente à découvert. Selon son site web, certaines de ses principales recommandations baissières concernaient le constructeur de véhicules électriques Faraday Futures FFAI.O et le distributeur de voitures d’occasion Carvana CVNA.N .