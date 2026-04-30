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Avec 18,3 milliards d’euros de cotisations, l’assurance vie réalise son meilleur mois de mars
information fournie par AOF 30/04/2026 à 17:33

(AOF) - En mars 2026, les cotisations en assurance vie s'élèvent à 18,3 milliards d'euros, en forte hausse de 2,6 MdsEUR, soit +17% par rapport au même mois de 2025, selon France Assureurs. Elles atteignent ainsi leur plus haut niveau pour un mois de mars. Le plus haut niveau précédent remonte à mars 2025, avec 15,7 MdsEUR de cotisations. En mars 2026, les supports en unités de compte (UC) et les supports en euros affichent une progression comparable (+17%).

Depuis le début de l'année, les cotisations atteignent 57 MdsEUR, en hausse de 6,9 MdsEUR, soit +14% par rapport aux trois premiers mois de 2025. Cette dynamique concerne à la fois les supports en UC (+15%) et ceux en euros (+13%). La part des UC dans les cotisations s'établit à 38% sur le mois de mars 2026 et à 41% depuis le début de l'année.

A 12,3 MdsEUR, les prestations du mois sont en hausse de +0,5 MdEUR, soit +4%, par rapport à mars 2025. Les prestations progressent de 15% pour les supports en UC et à 1% pour ceux en euros.

Depuis le début de l'année, les prestations s'établissent à 37,7 MdsEUR, en hausse de +1,2 MdsEUR, soit +3% par rapport aux trois premiers mois de 2025. Cette progression concerne essentiellement les supports en UC (+11%), et dans une moindre mesure ceux en euros (+1%).

La collecte nette de mars 2026 s'établit donc à 6 MdsEUR, en hausse de 2,2 MdsEUR par rapport à celle du même mois de l'année précédente. Elle atteint ainsi son plus haut niveau depuis 2010 pour un mois de mars. Cette dynamique concerne à la fois les supports en UC (+4,0 MdsEUR) et ceux en euros (+2,0 MdsEUR).

Depuis le début de l'année, la collecte nette s'élève à 19,3 MdsEUR, supérieure de +5,7 MdsEUR à celle de 2025 sur la même période. Cette hausse concerne davantage les supports en UC (+15 MdsEUR) que les supports en euros (+4,3 MdsEUR).

L'encours des contrats d'assurance vie atteint 2 115 MdsEUR à fin mars 2026, en hausse de 4,6% sur un an (+94 MdsEUR).

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