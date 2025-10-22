Aveanna Healthcare chute suite à une offre secondaire de 90 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
** Les actions d'Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O ont baissé de 9,9 % en pré-marché à 9,22 $ après une offre secondaire de 90 millions de dollars au cours de la nuit
** Le fournisseur de soins à domicile diversifié a déclaré mardi soir que les () détenteurs affiliés à J.H. Whitney Equity Partners avaient vendu 10 millions d'actions à 9 $, soit une décote de 12 % par rapport à la dernière vente de l'action
** Basé à Atlanta, en Géorgie, AVAH compte environ 208,9 millions
d'actions en circulation.
**
** 4 des 9 analystes couvrant AVAH considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", les autres la considèrent comme un "maintien"; PT médian de 9$ en hausse par rapport à 5,75$ le 22 juillet, selon les données de LSEG
