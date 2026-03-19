Aveanna chute après avoir annoncé des recettes annuelles légèrement inférieures aux estimations

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19 mars - ** Les actions du fournisseur de soins à domicile Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O chutent de 8,97 % à 6,29 $ ** La société prévoit pour l'exercice 26 des revenus compris entre 2,54 et 2,56 milliards de dollars, dont le point médian est légèrement inférieur aux estimations des analystes de 2,56 milliards de dollars - données LSEG

** Bénéfice ajusté de 17 cents par action au quatrième trimestre, contre 14 cents par action selon les estimations

** Chiffre d'affaires de 662,5 millions de dollars au 4ème trimestre, par rapport aux estimations de 645,5 millions de dollars

** AVAH a augmenté de plus de 78% en 2025