« Avatar : Le feu et la cendre » atteint un milliard de dollars de ventes de billets dans le monde

Le film de science-fiction fantastique de James Cameron, « Avatar: Le feu et la cendre », a dépassé le milliard de dollars de recettes au box-office mondial, le quatrième film du réalisateur à franchir ce seuil.

Le film, qui a ramené les spectateurs sur la planète Pandora visuellement époustouflante, a rapporté 1,03 milliard de dollars de recettes mondiales, ont annoncé dimanche les Walt Disney Studios DIS.N . « Le feu et la cendre » est le troisième film de la série « Avatar », qui a rapporté 6,35 milliards de dollars dans le monde. Le film reprend là où le deuxième film, « Avatar: La voie de l'eau », s'est arrêté – avec les personnages Jake (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldana) pleurant la perte d'un fils.

« Ces films attirent constamment le public dans les salles de cinéma », a déclaré Paul Dergarabedian, responsable des tendances du marché chez Comscore, qui a fait remarquer que les films en 3D visuellement époustouflants sont « taillés sur mesure » pour être regardés dans les salles de cinéma.

Le premier film de la franchise, « Avatar », sorti en 2009, a rapporté 2,9 milliards de dollars de recettes dans le monde entier, devenant ainsi le film le plus rentable de tous les temps en dollars absolus, selon Comscore, bien qu'il soit derrière le classique « Autant en emporte le vent » de 1939 si les recettes sont ajustées en fonction de l'inflation et du prix moyen des billets au fil des décennies.

Treize ans plus tard, en 2022, « Avatar: La voie de l'eau » est sorti, a rapporté plus de 2,3 milliards de dollars dans le monde et a remporté l'Oscar de la meilleure réalisation en matière d'effets visuels.

Le dernier volet, sorti à temps pour les fêtes de fin d'année, a rapporté 306 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, et 777,1 millions de dollars à l'international, selon Disney.

La première superproduction de Cameron à avoir rapporté un milliard de dollars est « Titanic », sorti en 1997, qui a rapporté près de 2,3 milliards de dollars dans le monde.