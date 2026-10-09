“Avatar, le dernier maître de l'air” s'enrichit d'une nouvelle série préquelle intitulée “Avatar Kuruk : Wave of Chaos”

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par Danielle Broadway

L'univers de la célèbre franchise télévisée “Avatar, le dernier maître de l'air” s'agrandit une nouvelle fois avec une série préquelle qui racontera l'histoire d'un Avatar adolescent rebelle, un être capable de contrôler les éléments.

Les co-créateurs de la franchise, Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko, ont annoncé vendredi, lors du New York Comic Con, la sortie de cette série télévisée d’animation intitulée “Avatar Kuruk: Wave of Chaos”, offrant aux participants un premier aperçu de Kuruk et de son animal de compagnie, Nikik.

Kuruk compte bien garder “une longueur d’avance sur son professeur en colère, des pirates turbulents et des esprits chaotiques, tout en aidant le monde à sa manière”, indique un communiqué de Skydance SKYD.N .

La série devrait être diffusée sur Paramount+. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

La franchise “Avatar: Le Dernier Maître de l’air”, d’inspiration asiatique, met en scène un monde divisé en quatre nations élémentaires, où seul l’Avatar peut contrôler l’eau, le feu, la terre et l’air pour maintenir l’équilibre.

La série télévisée originale a donné naissance à deux suites, “La Légende de Korra” et “Avatar: Les Sept Refuges”.

“Seven Havens” a été renouvelée pour deux saisons supplémentaires, selon le communiqué de Skydance.

DiMartino et Konietzko avaient participé au développement d’une adaptation en prise de vues réelles de la série originale “Avatar” pour Netflix NFLX.O avant de se séparer de la plateforme en 2020, invoquant des “divergences créatives”. En 2021, ils se sont associés à Nickelodeon pour lancer Avatar Studios, dont l’objectif est d’élargir l’univers de la série originale à travers de nouveaux films et projets télévisés.