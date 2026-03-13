Avanti Helium renouvelle son appel en faveur du statut de minéral critique de l'hélium aux États-Unis, dans un contexte de risques croissants en matière d'approvisionnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Avanti Helium AVN.V a réitéré vendredi sa demande aux Etats-Unis de désigner l'hélium comme minéral critique, avertissant que les risques géopolitiques croissants et la diminution de la production nationale mettent en péril la sécurité de l'approvisionnement à long terme.

Les perturbations dans le traitement du gaz naturel au Qatar, causées par la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, ont fait grimper en flèche les prix de l'hélium . L'hélium est un sous-produit du traitement du GNL, de sorte que tout ralentissement de la production réduit directement l'offre mondiale.

Selon la société, la dépendance croissante à l'égard des fournisseurs étrangers, notamment le Qatar et la Russie, ainsi que la vente de la réserve fédérale d'hélium, pourraient laisser les États-Unis face à un déficit structurel de l'offre alors que la demande s'accélère.

* Selon Avanti, la demande pourrait presque doubler au cours de la prochaine décennie, ce qui accroîtrait la dépendance des États-Unis à l'égard des importations.

* La société ajoute que la rupture d'approvisionnement pourrait avoir des répercussions directes sur l'état de préparation de la défense américaine, la fabrication de semi-conducteurs et l'infrastructure médicale.

* Chris Bakker, directeur général de l'entreprise, explique que l'approvisionnement en hélium est concentré dans des régions sensibles et que les États-Unis doivent donc donner la priorité à l'hélium domestique et nord-américain.

* L'hélium est essentiel pour diverses industries, notamment les semi-conducteurs, l'aérospatiale, les systèmes de lancement spatial, les IRM, l'informatique quantique et la fabrication de pointe.

* La Réserve fédérale d'hélium était le stock stratégique d'hélium du gouvernement américain, qui a été vendu à un acheteur étranger en 2024.

* Le projet d'hélium Sweetgrass d'Avanti dans le Montana devrait entrer en production en 2026 pour approvisionner le marché américain.

* L'entreprise affirme que le projet offre un approvisionnement nord-américain stable par rapport aux régions géopolitiquement sensibles.

* Selon Phil Kornbluth, président de Kornbluth Helium Consulting, les prix au comptant de l'hélium ont doublé depuis le début de la crise au Moyen-Orient, car les acheteurs se démènent pour s'assurer un approvisionnement.