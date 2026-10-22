AVANT-PREMIÈRE : Western Digital en baisse à l'approche de la publication de ses résultats, alors que le secteur de l'IA s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** L'action Western Digital WDC.O a chuté de 7,4% jeudi, à 350,59 dollars, dans l'attente de ses résultats trimestriels, attendus après la clôture du marché, sur fond de vague de ventes généralisée dans le secteur technologique alors que l'engouement pour les titres liés à l'IA s'estompe

** Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a reculé de 3% jeudi, marquant un revirement brutal par rapport à mercredi, après que les résultats de sociétés telles que SpaceX SPCX.O et Super Micro SMCI.O ont déclenché un rebond de soulagement alimenté par l’IA

** Le fabricant de dispositifs de stockage de données WDC devrait afficher, selon LSEG, un chiffre d’affaires en hausse de 47% en glissement annuel au premier trimestre fiscal, à 4,14 milliards de dollars, et un BPA ajusté de 4,09 dollars, contre 1,78 dollar il y a un an

** En août, WDC avait prévu un chiffre d’affaires trimestriel légèrement supérieur aux estimations, mais son action a chuté car les perspectives n’ont pas répondu aux attentes élevées après une forte hausse du titre

** Malgré ce recul, l’action WDC a progressé d’environ 104% depuis le début de l’année, surperformant largement la hausse de 21% de l’indice SPLRCT et celle de 12% du Nasdaq .IXIC

** Le titre s’échangeait récemment à 15 fois les bénéfices prévisionnels, soit un niveau inférieur à sa moyenne sur 5 ans de 17 – LSEG

** Sur 27 analystes, 20 attribuent à l’action la note "achat fort" ou "achat", tandis que 7 recommandent de "conserver"; le cours cible médian de 625 dollars laisse entrevoir un potentiel de hausse d’environ 78% par rapport aux niveaux actuels