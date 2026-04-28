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AVANT-PREMIÈRE : UPS devrait annoncer mardi matin une baisse de ses bénéfices
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le BUZZ de lundi sans modification)

28 avril - ** L'action United Parcel Service UPS.N a progressé de 0,9% à 108 dollars lundi, dans l'attente des résultats trimestriels attendus mardi avant l'ouverture de la Bourse, les investisseurs s'intéressant à l'avancement des plans de réduction des coûts et à la transition de l'entreprise hors des livraisons à faible marge

** Le géant de la livraison de colis basé à Atlanta, en Géorgie, devrait afficher un BPA ajusté de 1,03 $ au premier trimestre, en baisse par rapport aux 1,49 $ de l'année dernière, pour un chiffre d'affaires de 20,99 milliards de dollars contre 21,55 milliards l'année dernière, selon les données de LSEG ** Au début du mois, UPS a conclu un accord avec le syndicat des Teamsters concernant les indemnités de licenciement des chauffeurs, dans le cadre d'un plan annoncé en janvier visant à supprimer jusqu'à 30 000 emplois cette année, alors que l'entreprise cherche à réduire les livraisons peu rentables pour son plus gros client, le distributeur en ligne Amazon.com AMZN.O

** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action UPS affiche une hausse d'environ 9% depuis le début de l'année, surpassant la progression de près de 5% de l'indice S&P 500

.SPX

** Son titre s'échangeait récemment à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 15, tandis que celui de son concurrent FedEx FDX.N s'échangeait récemment à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 17

** Sur les 30 analystes couvrant UPS, les recommandations se répartissent comme suit: 14 "achat fort" ou "achat", 12 "conserver" et 4 "vendre"; objectif de cours médian: 116 $

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AMAZON.COM
259,7000 USD NASDAQ -0,54%
FEDEX
390,230 USD NYSE +0,62%
S&P 500 INDEX
7 138,80 Pts CBOE -0,49%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
103,920 USD NYSE -3,99%
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