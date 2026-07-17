AVANT-PREMIÈRE : Travelers devrait afficher un chiffre d'affaires et un bénéfice par action en baisse dans ses résultats trimestriels attendus vendredi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pas de changement à l'approche de la publication des résultats)

17 juillet - ** L'action Travelers TRV.N progresse de 1,0 % ce jeudi, dans l'attente des résultats trimestriels attendus vendredi avant l'ouverture de la Bourse, les investisseurs surveillant l'évolution des bénéfices dans un contexte de révision à la baisse des estimations

** L'assureur IARD devrait publier un chiffre d'affaires trimestriel de 11,35 milliards de dollars, contre 11,54 milliards il y a un an, et un BPA ajusté de 5,42 dollars, contre 6,51 dollars il y a un an, selon LSEG

** La société a dépassé les prévisions de bénéfices des analystes lors des huit dernières périodes de publication, selon LSEG

** “La tarification reste un axe prioritaire”, écrivent les analystes de Jefferies dans une note récente

** “La pression persistante sur les tarifs de l’assurance dommages aux biens, les signes limités d’une nouvelle accélération dans le secteur de l’assurance responsabilité civile, ainsi qu’une part plus importante de l’assurance dommages aux biens dans le portefeuille de certains assureurs au deuxième trimestre laissent entrevoir une nouvelle modération séquentielle des tarifs publiés. Notre analyse suggère que le taux de croissance des primes (RRC) de TRV pourrait ralentir de plus de 50 points de base en glissement trimestriel pour s’établir à 2,6 % au deuxième trimestre 2026 (estimation)”, écrivent-ils.

** Sur les 31 analystes couvrant le titre, sept lui attribuent la recommandation “acheter” ou “acheter fortement”, 20 “conserver” et quatre “vendre” ou “vendre fortement”

** L’objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour Travelers s’établit à 326,50 dollars, soit environ 3,1 % en dessous de son dernier cours de clôture de 336,83 dollars

** Le titre a progressé d’environ 15 % depuis le début de l’année, surperformant ainsi la hausse d’environ 10 % de l’indice S&P 500 .SPX