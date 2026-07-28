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AVANT-PREMIÈRE : Procter & Gamble devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires lors de la publication de ses résultats mercredi
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 22:32
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - ** L'action Procter & Gamble PG.N a progressé de 0,2 % mardi, à 148,88 dollars, alors que la société devrait annoncer une légère hausse de son chiffre d'affaires dans ses résultats trimestriels, attendus mercredi avant l'ouverture de la Bourse

** Le fabricant des marques Tide et Pampers devrait afficher un chiffre d’affaires de 21,38 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 20,89 milliards il y a un an, et un bénéfice par action ajusté de 1,41 dollar, en baisse par rapport aux 1,48 dollars enregistrés l’année dernière, selon LSEG

** Les investisseurs pourraient se concentrer sur l’impact de la hausse des coûts des intrants sur les marges

** En avril, la société avait prévenu d’une baisse de ses bénéfices de 150 millions de dollars due à la hausse des coûts des matières premières et avait indiqué que sa marge brute avait reculé pour le sixième trimestre consécutif

** Les recommandations des analystes sur le titre comprennent 15 notes « acheter » ou « acheter fortement », 13 notes « conserver » et une note « vendre », selon LSEG

** Le cours cible médian à 12 mois pour PG est de 163 dollars

** L'action PG a progressé de 3,8 % depuis le début de l'année, sous-performant ainsi l'indice Dow Jones « .DJI », en hausse de 9,8 %

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