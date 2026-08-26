AVANT-PREMIÈRE : Nvidia recule avant la publication de ses résultats, attendus après la clôture

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26 août - ** Les actions de Nvidia NVDA.O ont reculé de 0,9 % mercredi, alors que la société devrait publier un chiffre d’affaires et un bénéfice par action nettement en hausse dans ses résultats trimestriels, attendus après la clôture du marché

** Le concepteur de puces Nvidia devrait annoncer un chiffre d’affaires de 92,17 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 46,74 milliards il y a un an, et un BPA ajusté de 2,10 dollars, contre 1,05 dollar il y a un an, selon LSEG ** Les investisseurs devraient **se concentrer** sur la capacité des dernières puces Rubin de la société à générer une nouvelle période de croissance explosive

** Les analystes de Wedbush, qui attribuent à l’action la note “surperformer”, écrivent que “c’est l’offre, et non la demande, qui reste un facteur limitant” pour l’entreprise.

** Ils s’attendent à ce que NVDA “dépasse ses prévisions et annonce des prévisions pour octobre supérieures à celles du marché”, compte tenu d’un contexte de dépenses importantes dans le secteur de l’hyperscale et d’une situation d’approvisionnement parmi les meilleures du secteur, “à un moment où c’est l’accès aux composants et aux matériaux, et non la demande finale, qui détermine les livraisons”. ** Bloomberg News a rapporté samedi que certains des plus gros clients de Nvidia ont été informés que les prix des serveurs équipés de ses puces d’IA augmenteraient de plus de 15 % dans de nombreux cas ** Selon LSEG, NVDA a dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices lors des huit dernières périodes de publication de résultats

** Les recommandations des analystes sur le titre comprennent 60 notes “achat fort” ou “achat”, deux notes “conserver” et une note “vendre”

** L'objectif de cours médian à 12 mois fixé par Wall Street pour NVDA s'élève à 300 dollars, soit nettement au-dessus du cours de l'action mercredi, qui s'établissait à 211,26 dollars

** L'action NVDA a progressé d'environ 13 % depuis le début de l'année, surperformant légèrement la hausse d'environ 11 % de l'indice Dow Jones .DJI