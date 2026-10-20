AVANT-PREMIÈRE : Netflix recule avant la publication de ses résultats ; les perspectives de croissance au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions de Netflix NFLX.O ont reculé de 0,8 % mardi, à 69,28 dollars, dans l'attente des résultats trimestriels qui seront publiés après la clôture, les investisseurs s'intéressant particulièrement à ses perspectives de croissance et à sa stratégie de contenu sous la nouvelle direction

** Le géant du streaming devrait afficher une hausse d’environ 12 % en glissement annuel de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, à 12,87 milliards de dollars, et un BPA ajusté de 0,82 dollar, contre 0,59 dollar il y a un an, selon LSEG

** En juillet, les prévisions de NFLX pour le troisième trimestre avaient déçu Wall Street, et la société avait annoncé qu’elle réduirait la publication des données relatives aux heures de visionnage

** La publication prochaine de ces résultats fait suite à la récente nomination de Peter Rice, ancien dirigeant de Disney

DIS.N , au poste de directeur des contenus, ainsi qu’à des licenciements touchant environ 6 % de ses effectifs, alors que NFLX est confronté à une concurrence acharnée pour les téléspectateurs de la part de ses rivaux historiques et de plateformes gratuites telles que YouTube et TikTok

** Le titre a chuté d’environ 26 % depuis le début de l’année, contre une hausse d’environ 14 % pour l’indice Nasdaq

.IXIC ; il s’échangeait récemment à un PER prévisionnel de 19, bien en deçà de sa moyenne sur cinq ans de 31, selon les données de LSEG

** Sur 51 analystes, 37 attribuent à l’action la note “achat fort” ou “achat”, 12 la note “conserver” et 2 recommandent la “vente”

** Le cours cible médian s'établit à 90 dollars, en baisse par rapport aux 95 dollars d'il y a un mois et aux 100 dollars du 20 juillet