AVANT-PREMIÈRE-Le titre Visa progresse avant la publication de ses résultats, après avoir annoncé une réduction de ses effectifs de 7 %

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28 juillet - ** L'action Visa V.N progresse de 1% à 366,62 dollars, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels prévue mardi après la clôture des marchés

** Les analystes de Wall Street tablent sur une hausse d’environ 12% du chiffre d’affaires net, à 11,4 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), ce qui se traduirait par un BPA ajusté de 3,23 dollars, en hausse de 8,3%

** Visa prévoit de supprimer 7% de ses effectifs, soit environ 2.600 postes, dans le cadre d’une démarche visant à améliorer son efficacité, a annoncé la société

** Les dépenses de consommation sont restées solides au deuxième trimestre 2026, ce qui est généralement favorable au plus grand prestataire de services de paiement au monde

** Parmi les 45 analystes couvrant Visa, la recommandation moyenne est “ACHETER” et le cours cible médian s’établit à 410 dollars (XX,XX euros), selon les données de LSEG

** L'action V affiche une hausse de 4,8% depuis le début de l'année, contre une hausse de 4,8% pour l'indice S&P 500 Financial .SPSY