AVANT-PREMIÈRE : Le titre Seagate recule avant la publication des résultats, alors que les investisseurs se concentrent sur la demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - ** Le titre STX.O du fournisseur de solutions de stockage de données Seagate Technology a reculé de 9 % mardi, à 743,79 dollars, enregistrant une troisième séance consécutive de baisse à l'approche de la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture, les investisseurs se concentrant sur la demande liée à l'IA ** STX perd du terrain alors que les valeurs liées aux puces d’IA poursuivent leur chute en raison des inquiétudes concernant les dépenses importantes des entreprises et la concurrence chinoise qui s’intensifie ; l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a reculé d’environ 4 % mardi, atteignant son plus bas niveau depuis plus de deux mois ** En avril, Seagate avait prévu pour son quatrième trimestre fiscal un chiffre d’affaires de 3,45 milliards de dollars, à ± 100 millions de dollars près, et un BPA ajusté de 5 dollars, à ± 20 cents près, invoquant une forte demande en IA liée au développement des centres de données

** Selon les données de LSEG, les analystes de Wall Street s'attendent en moyenne à ce que le chiffre d'affaires trimestriel de la société progresse de 43 % en glissement annuel pour atteindre 3,48 milliards de dollars, et à ce que le BPA ajusté quasi double, passant de 2,59 dollars il y a un an à 5,09 dollars

** Malgré ce recul, l’action a bondi d’environ 170 % depuis le début de l’année et affiche la quatrième meilleure performance de l’indice S&P 500 " .SPX ", en hausse d’environ 9 %. L’indice S&P 500 "Technology Hardware Storage & Peripherals"

.SPLRCTHSP a progressé d’environ 34 % en 2026

** STX se négociait récemment à 28 fois les bénéfices attendus, contre un PER prévisionnel moyen sur cinq ans de 19 – LSEG

** La recommandation moyenne de 26 analystes est "acheter"; l’objectif de cours médian est de 1.000 dollars