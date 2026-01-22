AVANT-PREMIÈRE : Intel quasiment stable à l'approche de la publication de ses résultats

22 janvier - ** Les actions d'Intel INTC.O ont augmenté de 0,2% à 54,37 dollars avant les résultats du quatrième trimestre qui seront publiés après la clôture de la bourse

** Le fabricant de puces devrait annoncer un bénéfice par action de 8 cents sur un chiffre d'affaires de 13,40 milliards de dollars, selon les données de LSEG, contre 13 cents par action et 14,26 milliards de dollars de chiffre d'affaires il y a un an

** INTC a dépassé les estimations de BPA au cours de 7 des 8 derniers trimestres, la dernière erreur remontant au T2 2024 ** Sur les 46 analystes qui couvrent INTC, la répartition des recommandations est de 8 "achat fort" ou "achat", 33 "maintien" et 5 recommandations de "vente" ou "vente forte"

** L'objectif de prix médian de 23 $ est resté inchangé au cours des 3 derniers mois

** Les actions INTC ont augmenté de plus de 47 % depuis le début de l'année, contre un gain de ~14 % pour l'indice PHLX des semi-conducteurs .SOX .