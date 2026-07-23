AVANT-PREMIÈRE : Honeywell en hausse avant la publication de ses résultats trimestriels, après la scission et le fractionnement d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article « BUZZ » de mercredi, sans modification du texte)

23 juillet - ** L'action Honeywell International HON.O a progressé de près de 1% mercredi, dans l'attente des résultats trimestriels qui seront publiés jeudi avant l'ouverture de la Bourse

** Selon les données de LSEG, le conglomérat industriel devrait afficher un BPA ajusté de 4,81 $ au deuxième trimestre, soit une baisse d'environ 12,6% en glissement annuel, pour un chiffre d'affaires de 9,51 milliards de dollars, en recul de 8,2% par rapport au deuxième trimestre 2025

** HON a dépassé ou atteint les estimations de BPA à chaque trimestre depuis au moins le premier trimestre 2021, selon LSEG ** Le 8 juillet, la société a relevé ses objectifs de bénéfices pour le second semestre et l'ensemble de l'année après avoir procédé à une division d'actions à raison de deux pour une; cette décision fait suite à la scission de son pôle aérospatial, désormais coté sous le nom de Honeywell Aerospace

HONA.O

** Sur les 30 analystes couvrant HON, 18 attribuent à l'action la note "acheter" ou "acheter fortement", 11 recommandent de "conserver" et 1 recommande de "vendre"

** L'objectif de cours médian à 12 mois s'établit à 272,00 $, en baisse de 43,3% par rapport à l'objectif de 480,00 $ fixé il y a un mois, avant le fractionnement (LSEG)

** Les options sur HON laissent entrevoir une variation de 4,2% du cours de l’action, à la hausse ou à la baisse, d’ici vendredi, selon les données de Trade Alert; ce chiffre est inférieur à la variation moyenne de 5,2% enregistrée par le titre le jour de la publication des résultats au cours des huit derniers trimestres ** L'action HON a progressé de 13,5% depuis le début de l'année, contre une hausse de 8,8% de l'indice Dow Jones .DJI sur la même période