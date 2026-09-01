AVANT-PREMIÈRE : FuelCell Energy devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires dans ses résultats publiés mercredi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er septembre - ** L'action FuelCell Energy FCEL.O a reculé de 1,7% mardi, la société devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires dans ses résultats trimestriels, attendus mercredi avant l'ouverture de la Bourse

** Le marché dans son ensemble était également en baisse mardi, le Nasdaq reculant de plus de 1% dans l'après-midi

** Selon les données de LSEG, l'entreprise spécialisée dans la technologie des piles à combustible devrait afficher un chiffre d'affaires de 38,8 millions de dollars au troisième trimestre, contre 46,7 millions de dollars à la même période de l'année précédente, ainsi qu'une perte ajustée de 0,41 dollar par action, contre une perte de 1,15 dollar par action l'année dernière

** Les recommandations des analystes sur le titre comprennent quatre notes “acheter” ou “acheter fortement”, deux notes “conserver” et deux notes “vendre”, selon LSEG

** Le cours cible médian à 12 mois pour FCEL est de 25,50 $; mardi, l'action cotait 16,94 $

** L'action FCEL a bondi d'environ 130% depuis le début de l'année, surpassant largement la hausse d'environ 12% de l'indice Nasdaq .IXIC

** Malgré cette remontée depuis le début de l'année, le titre reste bien en deçà de son plus haut intrajournalier sur 52 semaines, à 37,88 $, atteint le 30 juin 2026