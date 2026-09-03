AVANT-PREMIÈRE-Ambarella recule alors que les analystes prévoient un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Noel Randewich

** L'action Ambarella AMBA.O a reculé de 2,2% jeudi, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture, les investisseurs s'attendant à un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires

** Selon LSEG, le fabricant de semi-conducteurs devrait afficher un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 13% à 107,8 millions de dollars, ce qui représenterait la croissance la plus faible depuis juillet 2024. Les analystes tablent sur un BPA ajusté de 0,17 dollar, contre 0,15 dollar il y a un an

** Le titre a reculé d'environ 7% depuis le début de l'année, sous-performant l'indice Nasdaq .IXIC , en hausse de 14%

** Le titre se situe à environ 70% en dessous de son plus haut historique de clôture, à 216,84 dollars, atteint le 8 décembre 2021

** AMBA se négociait récemment à 68 fois les bénéfices attendus, selon les données de LSEG

** Sur les treize analystes qui couvrent le titre, sept lui attribuent la recommandation “acheter” ou “acheter fortement” et six “conserver”