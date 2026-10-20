AVANT-PREMIÈRE : 3M devrait annoncer mardi une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action

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(Mises à jour sans changement avant la publication du rapport)

20 octobre - ** L'action de 3M Co MMM.N recule de 1 % ce lundi, alors que la société devrait publier mardi avant l'ouverture de la Bourse des résultats trimestriels faisant état d'une hausse du chiffre d'affaires et du bénéfice par action

** Selon LSEG, le conglomérat industriel devrait afficher un chiffre d’affaires trimestriel de 6,61 milliards de dollars, contre 6,32 milliards il y a un an, et un BPA ajusté de 2,38 dollars, contre 2,19 dollars il y a un an

** En juillet, la société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, invoquant des hausses de prix compensant l’inflation ainsi que la bonne santé de ses segments sécurité et industrie

** Les investisseurs attendent également des informations sur les coûts liés aux litiges après que l’Australie a intenté une action en justice de 1,4 milliard de dollars concernant la contamination par des « substances chimiques persistantes »

** New York a poursuivi en justice 3M, DuPont DD.N et d’autres entreprises en juillet pour avoir porté atteinte à l’environnement et à la santé publique en commercialisant ces « produits chimiques éternels »

** L’objectif de cours médian à 12 mois pour MMM est de 187 $; le titre cotait dernièrement à 163,17 $

** Selon les données de LSEG, les recommandations des analystes sur le titre comprennent 10 recommandations « achat fort » ou « achat », 10 recommandations « conserver » et une recommandation « vendre »

** L'action 3M affiche une hausse d'environ 2 % depuis le début de l'année, contre un gain de plus de 8 % pour l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI sur la même période