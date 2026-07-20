AVANT-PREMIÈRE : 3M devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action lors de la publication de ses résultats mardi

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20 juillet - ** L'action de 3M Co MMM.N recule de 0,1 % à 159,67 dollars ce lundi; le conglomérat industriel devrait publier mardi avant l'ouverture de la Bourse des résultats trimestriels faisant état d'une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action

** Selon LSEG, les analystes tablent sur un chiffre d’affaires de 6,41 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 6,16 milliards il y a un an, et sur un BPA ajusté de 2,25 dollars, contre 2,16 dollars il y a un an

** Les investisseurs pourraient se concentrer sur les frais juridiques liés aux poursuites judiciaires concernant les PFAS, ces “substances chimiques éternelles”

** Ce conglomérat industriel fabrique une large gamme de produits, notamment le ruban adhésif Scotch, les notes Post-it et des fournitures médicales ** La société a été poursuivie en justice par l'État de New York début juillet pour avoir prétendument dissimulé les risques liés aux substances chimiques toxiques PFAS utilisées dans des produits de consommation; l'État réclame des fonds pour le nettoyage et des dommages-intérêts

** Le titre affiche une baisse de 0,2 % depuis le début de l'année, sous-performant ainsi la progression d'environ 9 % de l'indice S&P 500 .SPX et la hausse de 8 % de l'indice Dow Jones des valeurs industrielles .DJI

** Sur les 19 analystes, dix attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou “acheter fortement”, tandis que sept recommandent de “conserver” le titre et deux recommandent de “vendre” ou de “vendre fortement”