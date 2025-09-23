Avant Powell, les marchés européens rebondissent grâce à la croissance d'activité en zone euro

(AOF) - Les Bourses européennes ont rebondi à l'issue de la deuxième séance de la semaine. Elles ont terminé dans le vert, galvanisés par l'activité économique du secteur privé en zone euro qui a atteint en septembre sa plus forte croissance depuis 16 mois. L'indice CAC 40 a gagné 0,54% à 7872,02 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,70% à 5479,90 points. En revanche, aux États-Unis, les indices évoluent en ordre dispersé. Vers 17h45, l'indice Dow Jones s'adjuge 0,31% tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,26%.

De nouveaux records sur les marchés américains

Ces évolutions du jour à l'instant T, outre-Atlantique, contrastent avec les bonnes performances de la veille. Lundi, le S&P 500 a établi un nouveau sommet, en progression de 0,44% à 6 693,75 points. Le Dow Jones a progressé avec un gain de 0,14% à 46 381 points, établissant un nouveau record à 46 447,13 points. En hausse de 0,7% à 22 788,98 points, le Nasdaq a battu aussi un nouveau record de marché au cours de la première séance de la semaine : 22 801 points.

Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en septembre.

En zone euro, l'indice PMI composite de l'activité globale s'est inscrit au-dessus de la barre du 50 sans changement pour un neuvième mois consécutif en septembre, signalant ainsi une nouvelle expansion de l'activité économique du secteur privé dans cette zone.

À 51,2, en légère hausse par rapport à août (51,0), il ne signale qu'une croissance modérée, la plus forte néanmoins depuis mai 2024. Il était attendu à 51,1. Cette accélération de la croissance de l'activité globale reflète celle de l'activité du secteur des services, laquelle a enregistré sa plus forte expansion depuis décembre 2024. Il se redresse à 51,4 en septembre, contre 50,5 en août.

Dans l'industrie manufacturière, si la production a continué d'augmenter en septembre, la hausse a toutefois ralenti par rapport au sommet de près de trois ans et demi enregistré en août et n'a affiché qu'un rythme très modéré. Il se replie à 49,5 en septembre, contre 50,7 en août.

La croissance de la zone euro s'est principalement appuyée sur les bonnes performances de l'Allemagne, dont l'activité globale a fortement augmenté en septembre et a enregistré sa plus forte expansion depuis mai 2023 (à égalité avec celle observée en mai 2024).

France : l'activité du secteur privé s'est de nouveau contractée

En France en revanche, l'activité a reculé pour un treizième mois consécutif, la contraction ayant en outre affiché son rythme le plus soutenu depuis avril dernier. Dans le détail, l'indice PMI composite de l'activité globale dans l'Hexagone s'est inscrit sous la barre du 50 sans changement pour un treizième mois consécutif en septembre, signalant ainsi une nouvelle contraction de l'activité du secteur privé français en fin de troisième trimestre. L'indice s'est replié de 49,8 en août, à 48,4 en septembre, mettant en évidence la plus forte baisse de l'activité globale depuis avril dernier. Il était attendu à 49,9.

Aux États-Unis, les investisseurs réagiront au discours de Jerome Powell à 18h35, soit après la clôture des marchés européens. Le patron de la Fed s'exprimera sur les perspectives économiques des États-Unis devant la Chambre de commerce et de l'Industrie à Providence, dans le Rhode Island. Il reviendra aussi certainement sur la baisse de 25 points de base des taux directeurs, annoncée la semaine dernière. D'ailleurs, deux nouveaux assouplissements monétaires sont attendus d'ici la fin de l'année 2025.

Côté valeurs, celles du secteur du luxe ont bien progressé (L'Oréal et LVMH ont occupé respectivement la première et seconde place au sein de l'indice CAC 40), soutenues par une note positive des analystes de Bank of America. Selon une source de marché, ces derniers tablent sur une amélioration de 3 points de pourcentage des revenus du secteur européen au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent.

En Europe, Kingfisher a grimpé et occupé largement la tête de l'indice FTSE 100 à la faveur du relèvement de ses objectifs de bénéfices et de free cash flow pour l'exercice 2025/2026.

Aux États-Unis, Nvidia avait progressé la veille de près de 4%, après une annonce de grande ampleur. Le spécialiste américain des semi-conducteurs a annoncé qu'il investira jusqu'à 100 milliards de dollars pour bâtir l'infrastructure géante d'OpenAI, fabricant de l'outil ChatGPT.