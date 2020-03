Avant le coronavirus, 300 ans d'histoire des crises financières

La crise de 1929 demeure l'une des pires de l'Histoire. (© Credit US-gov / Public domain / AFP)

Il y a pile trois siècles, le système de Law volait en éclat en France. Quelque 200 ans plus tard, c'est la crise de 1929 qui menait le monde au bord de la faillite. Grande Dépression, tulipomanie, subprime : voici les enseignements à tirer de ces krachs du passé pour mieux appréhender les conséquences de la crise du coronavirus.

Une crise est, pour Littré, une phase très hasardeuse. Or, depuis des millénaires, le monde est secoué, à certains moments, par divers cycles régulièrement alarmants et périlleux. Souvent avec des implications économiques, financières et sociales qui bouleversent les sociétés en place.

L'humanité est donc condamnée à vivre et à progresser à travers différents types de ruptures d'équilibre. Cela, avec des troubles complexes qui perturbent l'ensemble des domaines des sociétés.

La crise actuelle du coronavirus est ainsi l'héritière de récentes calamités déclenchées par un virus ayant de multiples implications. On pense, par similitude, aux effets néfastes de la variole ou de la grippe par exemple.

Mais aussi d'un rétrovirus comme le VIH, un coronavirus comme ceux responsables du SRAS ou de la pandémie actuelle. On peut évoquer aussi un bacille comme ceux responsables de la peste, du choléra ou de la tuberculose. Tous ont provoqué des perturbations économiques et autres les plus diverses.

2020 : une pandémie intense

La nouvelle pandémie dont la planète subit aujourd'hui les effets est d'une rare intensité. Sa propagation est décuplée par la transformation de l'ancien monde en un seul et même village.

En terme de victimes, il est fort probable que leur nombre sera incomparablement plus faible que celles de la peste noire du milieu du XIVe siècle qui tua près