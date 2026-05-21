 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Avant l'ouverture : affiner son positionnement quand personne ne sait
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 08:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un article de blog)

21 mai - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse .

AVANT L'OUVERTURE: AFFINER SON POSITIONNEMENT LORSQUE PERSONNE NE SAIT

Les contrats à terme laissent présager une ouverture en baisse pour les actions européennes ce jeudi, mais cela s'explique en partie par le fait que la clôture de mercredi est intervenue au milieu d'un de ces sursauts d'espoir du marché quant à un accord imminent entre les États-Unis et l'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz, ce qui entraîne un certain réajustement. Dernière nouvelle en date dans le Golfe: l'Iran a déclaré jeudi qu'il examinait la position la plus récente de Washington sur la fin de la guerre.

Le président américain Donald Trump a laissé entendre qu'il était prêt à attendre quelques jours pour "obtenir les bonnes réponses" de Téhéran, mais a mis en garde contre de nouvelles attaques si l'Iran n'acceptait pas un accord.

Le Brent s'établit ainsi à 106,5 dollars le baril, en hausse sur la journée, mais en baisse par rapport au niveau supérieur à 110 dollars atteint plus tôt mercredi. Les contrats à terme sur l'Euro STOXX 50 sont en baisse de 0,2% STXEc1 mais, de la même manière, ils ont clôturé en hausse de 1,8% la veille, à leur plus haut niveau de clôture depuis deux semaines. Nous en saurons un peu plus jeudi sur l'impact de la guerre sur les entreprises grâce à la publication des données PMI préliminaires. Les données japonaises ont montré que l'activité manufacturière s'est développée à un rythme plus lent, mais qu'elle a tout de même progressé, tandis que les pressions sur les coûts ont fortement augmenté. La Banque centrale européenne suivra la situation de près, même si des sources ont indiqué à Reuters que la décision d'une hausse des taux en juin était pratiquement acquise .

En ce qui concerne les secteurs et les entreprises à surveiller, l'ensemble de l'écosystème de l'IA sera au centre de l'attention après les résultats de Nvidia, supérieurs aux attentes, bien que son action ait chuté en après-bourse et ait légèrement baissé à Francfort jeudi. NVDA.O NVDA.F

Par ailleurs, le premier assureur italien, Generali

GASI.MI , a publié des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes et a confirmé ses objectifs jusqu'en 2027, notamment une croissance annuelle du bénéfice par action comprise entre 8% et 10%.

La compagnie aérienne low-cost britannique EasyJet EZJ.L a annoncé une perte de 552 millions de livres sterling au premier semestre (741,39 millions de dollars)

(Alun John)

*****

ARTICLES PRÉCÉDENTS SUR LES MARCHÉS EN DIRECT:

LE DRAME SALARIAL CHEZ SAMSUNG ELECTRONICS N'EST PAS ENCORE TERMINÉ CLIQUEZ ICI

Dividendes

Valeurs associées

CAC 40
8 111,04 Pts Euronext Paris -0,08%
DAX
24 731,2200 Pts XETRA -0,02%
EASYJET
346,950 GBX LSE -0,04%
EURO STOXX 50
5 969,94 Pts DJ STOXX -0,10%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
GENERALI
38,420 EUR MIL +2,26%
NVIDIA
223,4700 USD NASDAQ +1,30%
STOXX Europe 600
620,05 Pts DJ STOXX -0,04%
STOXX Europe 600 Auto.& Parts
458,66 Pts DJ STOXX +0,68%
STOXX Europe 600 Banks
365,39 Pts DJ STOXX -0,54%
STXE6O&G EUR P
543,15 Pts DJ STOXX -0,35%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,43 +0,26%
CAC 40
8 144,59 +0,33%
SOITEC
162,25 +2,69%
2CRSI
43,9 +6,04%
ELIOR GROUP
2,172 -22,92%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank