Avant l'ouverture : affiner son positionnement quand personne ne sait

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un article de blog)

21 mai - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse .

AVANT L'OUVERTURE: AFFINER SON POSITIONNEMENT LORSQUE PERSONNE NE SAIT

Les contrats à terme laissent présager une ouverture en baisse pour les actions européennes ce jeudi, mais cela s'explique en partie par le fait que la clôture de mercredi est intervenue au milieu d'un de ces sursauts d'espoir du marché quant à un accord imminent entre les États-Unis et l'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz, ce qui entraîne un certain réajustement. Dernière nouvelle en date dans le Golfe: l'Iran a déclaré jeudi qu'il examinait la position la plus récente de Washington sur la fin de la guerre.

Le président américain Donald Trump a laissé entendre qu'il était prêt à attendre quelques jours pour "obtenir les bonnes réponses" de Téhéran, mais a mis en garde contre de nouvelles attaques si l'Iran n'acceptait pas un accord.

Le Brent s'établit ainsi à 106,5 dollars le baril, en hausse sur la journée, mais en baisse par rapport au niveau supérieur à 110 dollars atteint plus tôt mercredi. Les contrats à terme sur l'Euro STOXX 50 sont en baisse de 0,2% STXEc1 mais, de la même manière, ils ont clôturé en hausse de 1,8% la veille, à leur plus haut niveau de clôture depuis deux semaines. Nous en saurons un peu plus jeudi sur l'impact de la guerre sur les entreprises grâce à la publication des données PMI préliminaires. Les données japonaises ont montré que l'activité manufacturière s'est développée à un rythme plus lent, mais qu'elle a tout de même progressé, tandis que les pressions sur les coûts ont fortement augmenté. La Banque centrale européenne suivra la situation de près, même si des sources ont indiqué à Reuters que la décision d'une hausse des taux en juin était pratiquement acquise .

En ce qui concerne les secteurs et les entreprises à surveiller, l'ensemble de l'écosystème de l'IA sera au centre de l'attention après les résultats de Nvidia, supérieurs aux attentes, bien que son action ait chuté en après-bourse et ait légèrement baissé à Francfort jeudi. NVDA.O NVDA.F

Par ailleurs, le premier assureur italien, Generali

GASI.MI , a publié des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes et a confirmé ses objectifs jusqu'en 2027, notamment une croissance annuelle du bénéfice par action comprise entre 8% et 10%.

La compagnie aérienne low-cost britannique EasyJet EZJ.L a annoncé une perte de 552 millions de livres sterling au premier semestre (741,39 millions de dollars)

(Alun John)

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