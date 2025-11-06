Avant de donner le feu vert à Lake Charles LNG, Energy Transfer cherche à vendre 80 % du capital du projet

L'opérateur américain de gazoducs Energy Transfer ET.N ne donnera pas le feu vert financier à son installation d'exportation de gaz naturel liquéfié de Lake Charles en Louisiane tant que 80% du projet n'aura pas été vendu à des partenaires financiers, ont déclaré les dirigeants de l'entreprise mercredi lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Energy Transfer a développé l'installation d'exportation de GNL de 16,5 millions de tonnes par an et a vendu la majeure partie de la production attendue à des clients à long terme, mais a dû faire face à une augmentation des coûts du projet et souhaite partager le risque avec des partenaires financiers.

"Nos projets doivent répondre à certains critères de risque et de rendement, et nous n'en sommes pas encore là en ce qui concerne le GNL", a déclaré Tom Long, co-PDG de l'entreprise.

"Nous espérons que ces partenaires financiers interviendront d'ici la fin de l'année et qu'ils nous permettront d'atteindre le profil de risque que nous souhaitons, dans l'espace où nous voulons réaliser ce projet", a-t-il ajouté.

Au début de l'année, la société a signé un accord non contraignant avec MidOcean Energy pour développer conjointement l'installation d'exportation de GNL de Lake Charles.

MidOcean devrait payer 30 % des coûts de construction de l'installation et recevoir 30 % de la production de GNL, soit environ 5 millions de tonnes par an.

SE POSITIONNER FACE À UNE DEMANDE D'ÉLECTRICITÉ EN PLEIN ESSOR

Energy Transfer cherche également à se positionner pour profiter davantage de l'essor de la demande d'électricité des centres de données, en envisageant de convertir l'un de ses gazoducs de liquides de gaz naturel au gaz naturel.

Energy Transfer exploite trois pipelines transportant des liquides de gaz naturel (NGL) depuis le bassin permien, à cheval sur le Texas et le Nouveau-Mexique. Les liquides de gaz naturel tels que l'éthane, le butane et le propane sont utilisés pour fabriquer des plastiques et des produits chimiques, ainsi que pour le chauffage et la cuisine.

Mais l'acheminement du gaz naturel plutôt que des LGN peut offrir de bien meilleurs rendements, selon les dirigeants.

"Certains scénarios montrent que le gaz naturel génère deux fois plus de revenus que les LGN", a déclaré Mackie McCrea, codirecteur général de l'entreprise.

La consommation intérieure de gaz naturel passera d'un niveau record de 90,5 milliards de pieds cubes par jour en 2024 à 91,6 milliards de pieds cubes par jour en 2025 et 2026, a déclaré l'Administration américaine de l'information sur l'énergie dans son dernier rapport sur les perspectives énergétiques à court terme (Short-Term Energy Outlook).