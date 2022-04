Avanquest conclut un accord ferme pour le rachat de l’éditeur de logiciels allemand PDF forge

Claranova annonce ce jour que sa division Avanquest a conclu un accord ferme avec la société allemande pdfforge GmbH (« PDF forge »), visant l'acquisition de la totalité de son capital (l’« Acquisition ») pour un montant total de 24,5 M€. Financée en numéraire, l’Acquisition prévoit le versement de 19 M€ à la finalisation de l’opération, et 5,5 M€ au terme du premier anniversaire de l’Acquisition.

À travers cette nouvelle opération, Avanquest réaffirme son ambition de s’établir comme le concurrent de référence d’Adobe Acrobat sur le segment des logiciels de gestion PDF.

Soda PDF, le logiciel PDF phare d’Avanquest, continue en effet de démontrer sa capacité de forte croissance, avec plus de 33% de hausse de ses revenus sur le premier semestre de l’exercice 2021-20221. Une croissance soutenue grâce à la performance de ses campagnes d’acquisition clients et la force de son modèle de revenus récurrents, qui représentent 83% du chiffre d’affaires total du segment PDF d’Avanquest sur le dernier semestre.

Téléchargé plus de 50 millions de fois sur les trois dernières années et distribué dans plus de 180 pays, le logiciel PDFCreator commercialisé par PDF forge, offre des fonctionnalités et des options avancées de création de documents PDF à destination du segment B2B2.