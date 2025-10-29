AvalonBay prévoit un FFO trimestriel inférieur aux estimations en raison du ralentissement de la demande locative

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement immobilier américaine AvalonBay Communities AVB.N a prévu pour le quatrième trimestre des revenus d'exploitation inférieurs aux estimations de Wall Street mercredi, le ralentissement de l'activité de consommation ayant pesé sur les locations.

Les taux d'intérêt élevés et l'incertitude tarifaire ont retardé les achats de logements, exerçant une pression sur la demande de location, ce qui a entraîné une baisse de 2,3 % des actions de la société après la cloche.

Le portefeuille d'AvalonBay à Seattle, en Californie du Nord, à San Francisco et à San Jose s'est affaibli en raison du ralentissement de la demande de location et d'une offre excédentaire d'unités.

La société s'attend à ce que le FFO de base pour le quatrième trimestre soit compris entre 2,80 $ et 2,90 $ par action, dont le point médian est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,87 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré des flux de trésorerie de base pour le troisième trimestre, un indicateur de rentabilité clé pour les FPI, de 2,75 $ par action, en dessous des attentes des analystes de 2,80 $ par action.

Les revenus résidentiels des magasins comparables ont augmenté de 2,3% au troisième trimestre.

Sur une base diluée, la société a déclaré un bénéfice par action de 2,68 $ pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 2,61 $ par action un an plus tôt.