Aux Rencontres économiques d'Aix, Lecornu appelle avec "gravité" à trouver un budget

Les 26e Rencontres économiques d'Aix, rendez-vous annuel réunissant chefs d'entreprises, responsables politiques ou économistes, s'ouvrent jeudi en présence du Premier ministre Sébastien Lecornu, avec l'ambition de discuter des "complexités du monde" ( AFP / GERARD JULIEN )

Les 26e Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, rendez-vous annuel réunissant chefs d'entreprises, responsables politiques ou économistes, se sont ouvertes jeudi avec la venue dans la soirée du Premier ministre, qui a appelé "avec gravité" les parlementaires à doter le pays d'un budget.

"Il vaut mieux un budget de compromis et des candidats qui vous diront +votez pour moi, on vous le corrigera en mai+, que d'aller à la faute en allant mettre le pays complètement dans le ravin", a affirmé Sébastien Lecornu, qui doit présenter mi-juillet sa feuille de route budgétaire.

L'économiste français Jean-Hervé Lorenzi participe à la 2e édition du Forum économique de la Francophonie, à Paris, le 27 octobre 2015 ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

"Je sonne l'alerte avec gravité" car "il faut quand même que les parlementaires, qui ont été élus pour ça, défendent l'intérêt général", a-t-il plaidé.

Il s'exprimait lors d'un débat avec Eric Maumy, président du courtier en assurance April et initiateur du mouvement patronal "Trop, c'est trop", au premier jour des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, qui dureront jusqu'à samedi.

Plus de 400 intervenants d'une cinquantaine de nationalités et 8.000 spectateurs sont attendus lors de cet événement pour débattre autour du thème "Naviguer dans un monde sans repères", avec 80 sessions et tables rondes ouvertes au grand public. L'intégralité des débats sera aussi visible sur le site des Rencontres.

Castex et les petites gares

Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'exprime lors d'une conférence de presse, à l'Hôtel des Invalides, à Paris, le 11 juin 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Outre les difficultés budgétaires françaises, sujet d'actualité avant un "comité d'alerte des finances publiques" qui se réunira le 7 juillet pour faire un point d'étape, les thèmes sont variés à Aix: défis de l'intelligence artificielle, montée du populisme, réindustrialisation ou encore déséquilibres Nord/Sud, risque climatique...

Avant la venue du Premier ministre, les Rencontres économiques se sont ouvertes dans l'après-midi par une table ronde sur le thème du progrès, avant notamment un débat entre le PDG de la SNCF et ex-Premier ministre Jean Castex et le patron de TF1 Rodolphe Belmer sur les questions de souveraineté et de concurrence.

Jean Castex y a défendu la desserte des gares petites et moyennes sur les grands axes ferroviaires, face à une concurrence qui pourrait être tentée de les délaisser. "Je compte bien, parce que moi je suis pour l'aménagement du territoire, continuer à m'arrêter à Libourne, à Angoulême, à Poitiers, etc", a-t-il dit.

Plusieurs ministres étaient aussi présents jeudi, de celui de l'Economie Roland Lescure à celui du Commerce Serge Papin, en passant par celui de l'Education Edouard Geffray.

Au cours des trois jours de débats, de nombreux grands patrons seront aussi présents, dont plusieurs personnalités du CAC 40, allant de Patrick Pouyanné (TotalEnergies) à Guillaume Faury (Airbus), Benoit Bazin (Saint-Gobain), Estelle Brachlianoff (Veolia), Jean-Dominique Senard (Renault), Alexandre Bompard (Carrefour) ou Slawomir Krupa (Société Générale).

Lagarde et la présidentielle

A dix mois de la présidentielle, tous les regards sont tournés à Aix vers cette échéance, alors que plusieurs candidats déclarés seront sur place, comme Gabriel Attal (Renaissance), Edouard Philippe (Horizons), Marine Tondelier (Les Écologistes) ou Bruno Retailleau (Les Républicains).

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, s'exprime lors d'une conférence de presse, au siège de la banque centrale à Francfort-sur-le-Main, dans l'ouest de l'Allemagne, le 11 juin 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Aucun représentant de LFI ou du RN ne sera là en revanche, car "les membres du cercle n'ont pas voulu qu'il y ait de politiques extrêmes", souligne Jean-Hervé Lorenzi, président des Rencontres d'Aix, organisées par le Cercle des économistes.

Les Rencontres évoqueront aussi l'international, avec la présence notamment de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde.

A la veille de son allocution à Aix, elle s'est fendue jeudi d'une déclaration politique dans Les Echos, affirmant ne pas exclure de quitter la présidence de la BCE avant la fin de son mandat en octobre 2027 pour porter "une voix européenne" dans le débat présidentiel français.

La jeunesse est également mise en avant lors de cet événement, souvent qualifié de "Davos provençal". Jeudi matin, 250 jeunes se sont réunis dans le cadre d'une initiative menée avec l'université d'Aix-Marseille, "Jeunesse 2027", pour élaborer des propositions qu'ils souhaiteraient voir émerger dans le débat pour la présidentielle.

En 2025, les Rencontres d'Aix avaient attiré près de 8.700 participants et enregistré près de 5,4 millions de vues en ligne, selon les organisateurs.