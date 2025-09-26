 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 473,09
-0,62%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Aux Etats-Unis, le libéralisme économique mis à l'épreuve par Trump
information fournie par AFP 26/09/2025 à 05:00

As a condition of allowing the sales of US Steel to Nippon, President Donald Trump demanded a government 'golden share' in the enteprise ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Drew Angerer )

As a condition of allowing the sales of US Steel to Nippon, President Donald Trump demanded a government 'golden share' in the enteprise ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Drew Angerer )

En cherchant ces dernières semaines à entrer au capital d'entreprises en tous genres, l'administration Trump bouscule une tradition américaine de non-interventionnisme économique.

Dernier épisode en date: une possible prise de participation du gouvernement au sein de Lithium Americas, spécialisée dans le lithium.

Cette initiative fait suite à l'entrée de l'Etat fédéral américain au capital de l'entreprise de semi-conducteurs et processeurs Intel et de la société minière MP Materials durant l'été.

Trump a également obtenu une action préférentielle perpétuelle donnant un droit de blocage au gouvernement américain ("golden share") dans le groupe métallurgique US Steel comme condition de sa vente à son concurrent japonais Nippon Steel.

La Maison Blanche a qualifié ces accords d'aubaine pour le contribuable, soulignant les talents de négociateur de Donald Trump, tout en affirmant que la gestion quotidienne serait laissée aux entreprises.

Mais des défenseurs du libre marché ont manifesté leur inquiétude face à une tendance qu'ils considèrent comme nuisible à la solidité du système américain.

"Cela nuit à la concurrence", commente Fred Ashton, de l'American Action Forum, selon qui l'intervention de l'Etat favorise certains groupes au détriment de ceux qui ont moins de relations avec la sphère politique.

Aux Etats-Unis, le gouvernement établit les règles régissant le secteur privé, mais s'en tient généralement à l'écart par la suite, laissant les entreprises réagir aux signaux du marché.

La Maison Blanche aurait ainsi récemment utilisé sa "golden share" pour maintenir une usine d'US Steel de l'Illinois en activité, selon le Wall Street Journal.

"Le président aime le succès, il semble donc impossible que le gouvernement laisse (des) entreprises dépérir", estime M. Ashton.

Mais pour Charles Elson de l'Université du Delaware, critique de la récente mainmise de l'administration, "le gouvernement n'a pas pour mission de choisir les gagnants et les perdants", souligne-t-il.

"C'est pour cela que nous avons un système capitaliste", relève M. Elson, selon qui "il faut laisser un dirigeant de l'entreprise décider de la meilleure utilisation du capital".

- Consensus bipartisan -

In August, Apple CEO Tim Cook presented President Donald Trump with an engraved glass disc; the company is reportedly considering an investment in Intel, in which the US government holds an equity stake ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / WIN MCNAMEE )

In August, Apple CEO Tim Cook presented President Donald Trump with an engraved glass disc; the company is reportedly considering an investment in Intel, in which the US government holds an equity stake ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / WIN MCNAMEE )

Ce n'est pas la première fois qu'une administration entre au capital d'entreprises privées. En réponse à la crise financière de 2008, le gouvernement avait accumulé des participations dans l'assureur AIG, et dans les constructeurs automobiles General Motors et Chrysler comme conditions à l'octroi de mesures de soutien.

Mais le Trésor américain a vendu les actions une fois la crise terminée, marque d'un consensus bipartisan, selon Michael Strain, du groupe de réflexion American Enterprise Institute, selon qui tous les présidents, de Ronald Reagan à Barack Obama, ont adhéré au libéralisme économique.

"Obama aurait ri aux éclats à l'idée que le gouvernement prenne une participation dans une entreprise du secteur industriel", a écrit M. Strain dans une chronique.

L'ex-président "comprenait que dans le système capitaliste démocratique américain, le gouvernement ne possède pas et ne fait pas pression sur les entreprises privées", a-t-il ajouté.

Dans une interview, M. Strain a prédit une "augmentation massive du capitalisme de connivence", qui profite aux entreprises proches du pouvoir.

Mais selon lui, les effets seraient trop limités pour changer le système américain de manière significative, compte tenu de sa taille et de son histoire.

Le comportement de Donald Trump pourrait toutefois influencer celui des entreprises, estime Fred Ashton.

Le spécialiste cite notamment des informations de presse selon lesquelles Apple pourrait entrer au capital d'Intel après la visite du patron de la firme à la pomme, Tim Cook, à la Maison Blanche en août.

"La situation est devenue très confuse", note M. Ashton. "Nous ne savons pas s'il s'agit d'une décision purement commerciale" ou s'ils veulent "satisfaire la Maison Blanche".

Donald Trump a par ailleurs signé jeudi un décret définissant les contours de la cession des activités américaines de TikTok... à plusieurs de ses riches soutiens.

Valeurs associées

APPLE
256,8700 USD NASDAQ +1,81%
GENERAL MOTORS
60,590 USD NYSE +1,14%
INTEL
33,9900 USD NASDAQ +8,87%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le passage en location-gérance de nombreux magasins Carrefour cache-t-il un "plan social déguisé", comme l'affirme la CFDT ? ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    La justice se penche sur la politique sociale de Carrefour, attaquée par la CFDT
    information fournie par AFP 26.09.2025 06:00 

    Le passage en location-gérance de nombreux magasins Carrefour cache-t-il un "plan social déguisé", comme l'affirme la CFDT ? La justice se penche vendredi sur la question, un an et demi après l'assignation du géant de la distribution par le syndicat. Depuis l'arrivée ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 26.09.2025 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * ALTEN ... Lire la suite

  • Cette photo diffusée par la télévision Al-Massirah des Houthis montre selon elle des dégâts causés par des frappes israéliennes sur Sanaa, la capitale yéménite contrôlée par ces rebelles, le 25 septembre 2025 ( AL MASIRAH / - )
    Yémen: des frappes israéliennes sur Sanaa font au moins neuf morts et 174 blessés, selon les Houthis
    information fournie par AFP 26.09.2025 05:47 

    Des frappes israéliennes sur la capitale yéménite Sanaa, tenue par les Houthis, ont fait au moins neuf morts et 174 blessés, ont annoncé ces insurgés pro-iraniens, qui avaient revendiqué la veille une attaque dans le sud d'Israël. Des correspondants de l'AFP à ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 25/09/2025
    Top 5 IA du 25/09/2025
    information fournie par Libertify 26.09.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Alstom , Bénéteau , Merck, Spie , Vinci . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank