Autriche-Fusillade à Vienne, des victimes - police

VIENNE, 2 novembre (Reuters) - Une personne a été tuée et plusieurs autres ont été blessées lundi soir lors d'une fusillade dans le centre de Vienne, la capitale autrichienne, rapportent la police et le journal Falter, citant le ministère de l'Intérieur. "Des coups de feu tirés dans l'Innere Stadt (la vieille ville) - il y a des blessés - TENEZ VOUS À DISTANCE de tous les lieux publics ou transports publics" a déclaré la police sur Twitter. Le ministère de l'Intérieur n'a pu être joint par Reuters dans l'immédiat à propos de l'annonce d'un décès. Le journal Kronen Zeitung a signalé des coups de feu dans une rue où se situe la principale synagogue de la capitale autrichienne. (Francois Murphy, version française Jean-Stéphane Brosse)

