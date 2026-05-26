AutoZone recule après la publication de ses résultats du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mai - ** L'action AutoZone AZO.N recule de 5,4% à 3 220 dollars en pré-ouverture après la publication des résultats du troisième trimestre

** La marge brute du distributeur de pièces automobiles recule à 52,2% en raison d'une charge d'inventaire hors trésorerie, malgré des améliorations sous-jacentes

** La hausse des coûts et les investissements en stocks continuent de peser sur les marges, incitant les détaillants à s'appuyer davantage sur l'activité commerciale pour assurer leur croissance.

** La société affiche toutefois un chiffre d'affaires de 4,84 milliards de dollars au troisième trimestre, légèrement supérieur aux estimations de 4,83 milliards de dollars

** AZO affiche un bénéfice net trimestriel de 641,49 millions de dollars, soit 38,95 dollars par action; les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 36,28 dollars par action - données compilées par LSEG

** 22 analystes sur 28 attribuent à l'action la note “acheter” ou mieux, six la notent “conserver”; le cours cible médian s'établit à 4 300 dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action AZO affichait une hausse de 0,44% depuis le début de l'année