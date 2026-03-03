AutoZone : baisse du bénéfice trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - ** Les actions du distributeur de pièces automobiles AutoZone AZO.N chutent de près de 7 % à 3 620 $ avant le marché

** Le bénéfice net trimestriel d'AutoZone tombe à 469 millions de dollars, contre 488 millions de dollars l'année précédente

** Le bénéfice du deuxième trimestre a baissé de car les vents contraires inflationnistes ont réduit les marges du distributeur de pièces détachées

** Le bénéfice par action s'élève à 27,63 dollars. Les analystes s'attendaient à 27,13 $ - données compilées par LSEG

** Les ventes nettes trimestrielles augmentent de 8,1% à 4,27 milliards de dollars contre 4,31 milliards de dollars estimés par les analystes

"Les ventes internationales, à taux de change constant, ont été légèrement inférieures à nos attentes, mais nous pensons que notre part de marché continue de croître, car nous dépassons nos concurrents au Mexique et au Brésil", a déclaré le directeur général Phil Daniele

** À la dernière clôture, l'action avait progressé de 14,5 % depuis le début de l'année