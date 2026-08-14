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AutoStore échappe aux prises de bénéfices, aidé par des propos de Deutsche Bank
information fournie par AOF 14/08/2026 à 09:28
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(Zonebourse.com) - Au lendemain d'une envolée de plus de 19% à la Bourse d'Oslo, AutoStore échappe aux prises de bénéfices et grappille encore 0,9% à 16,7 NOK, aidé par un relèvement de recommandation de Deutsche Bank, de "conserver" à "acheter", avec un objectif de cours rehaussé de 14 à 20 NOK.

"L'entreprise a désormais réalisé plusieurs trimestres consécutifs d'amélioration de l'exécution commerciale, de renforcement de l'engagement des clients et de croissance du carnet de commandes, culminant avec des prises de commandes et des revenus records, ainsi qu'avec l'introduction d'objectifs formels pour 2026, que nous considérons comme conservateurs", met en avant la banque allemande.

Si l'accord avec le géant américain du commerce en ligne Amazon, annoncé tout récemment, ne contient pas d'engagements de volumes, Deutsche Bank estime qu'il apporte néanmoins une validation externe significative de la plateforme du groupe norvégien spécialisé dans les technologies robotiques et logicielles.

Plus largement, elle souligne qu'AutoStore "continue d'opérer sur un marché vaste et encore peu pénétré de l'automatisation des entrepôts, soutenu par des facteurs structurels tels que la pénétration du commerce en ligne, la rareté de la main-d'oeuvre, les exigences de résilience de la chaîne d'approvisionnement et le besoin croissant d'améliorer la productivité dans l'ensemble des opérations de livraison".

"Combinés à des marges parmi les meilleures du secteur, à une forte conversion de trésorerie et à un bilan solide, ces éléments nous amènent à penser qu'AutoStore démontre de plus en plus que ses initiatives stratégiques se traduisent par une croissance durable, améliorant ainsi la visibilité et la création de valeur à long terme", conclut-elle.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 14/08/2026 à 09:28:00.

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