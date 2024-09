Automobile: Washington propose d'interdire les technologies chinoises et russes aux Etats-unis

(AOF) - Le Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) du ministère du Commerce des États-Unis a publié ce lundi un avis de proposition de réglementation (NPRM) qui interdirait la vente ou l’importation de véhicules connectés intégrant des éléments matériels et logiciels ayant un lien significatif avec la République populaire de Chine ou la Russie. La règle proposée vise le matériel et les logiciels intégrés au système de connectivité des véhicules (VCS) et les logiciels intégrés au système de conduite automatisée (ADS).

"Ces systèmes critiques permettent la connectivité externe et la conduite autonome des véhicules connectés" et "un accès malveillant à ces systèmes pourrait permettre à des entités hostiles d'accéder à nos données les plus sensibles et de les recueillir, ainsi que de manipuler à distance les voitures sur les routes américaines", explique l'exécutif américain dans son communiqué.

" Les voitures d'aujourd'hui sont équipées de caméras, de microphones, de suivi GPS et d'autres technologies connectées à Internet. Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour comprendre comment un adversaire étranger ayant accès à ces informations pourrait représenter un risque sérieux pour notre sécurité nationale et la vie privée des citoyens américains", déclare la secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo.

" Il y a en fait très peu de technologie – matérielle ou logicielle – dans la chaîne d'approvisionnement actuelle des véhicules connectés qui entrent aux États-Unis depuis la Chine " déclare John Bozzella, président et CEO de l'Alliance for Automotive Innovation. Il souligne " que l'on ne peut pas simplement actionner un interrupteur et changer la chaîne d'approvisionnement la plus complexe du monde du jour au lendemain ".

" Le délai inclus dans la règle proposée permettra à certains constructeurs automobiles d'effectuer la transition requise, mais pourrait être trop court pour d'autres ", estime John Bozzella. "Nous apporterons un regard complémentaire à mesure que l'administration élaborera une règle finale correspondant aux réalités du secteur et à même d'atteindre nos objectifs communs de sécurité nationale", annonce-t-il.