Automobile: TP Icap Midcap prône " la sélectivité " en 2025

(AOF) - " Nous sommes réservés quant aux perspectives du cycle automobile en 2025 et la sélectivité reste de rigueur ", affirme TP Icap Midcap dans une note sectorielle. Estimant que l’industrie automobile " est entrée en bas de cycle ", le broker privilégie " les acteurs avec une histoire simple et du potentiel d’optimisation interne ". " Nous privilégions les équipementiers avec du potentiel d'optimisation interne " et " les acteurs dont le potentiel du portefeuille-produits est clair, relativement protégé de la concurrence et des éventuels droits de douane américains ".

Après avoir connu une contraction de 1,1% en 2024, la production automobile devrait caler à 89,5 millions de véhicules en 2025 en tablant sur un redressement au second semestre 2025. L'Europe devrait enregistrer de nouveau le plus fort déclin (-4,9%) en raison d'une crise de demande notamment sur le segment électrique et du renforcement de la réglementation CAFE qui pourrait contraindre les équipementiers à des arbitrages entre volumes, promotions et décaissements.

Le marché Nord-Américain, devrait être " à peine plus dynamique " (-2,1%), "en pleine incertitude eu égard aux droits de douane additionnels envisagés par l'administration Trump, leurs conséquences immédiates et à plus long terme".

La Chine " représentera la moitié de la croissance de la production mondiale d'ici 2030" de sorte que les constructeurs locaux chinois qui survivront à la consolidation seront les clients qui surperformeront la production mondiale ". Simultanément, " tout un écosystème d'équipementiers chinois très compétitifs se développe à toute vitesse" et pourrait représenter une menace hors de Chine "notamment sur les composants qui se prêtent à l'export comme l'électronique ou l'éclairage ".

OPmobility, seule valeur à l'achat pour TP Icap Midcap

Le broker continue à privilégier OPmobility (Achat) car " le portefeuille d'activité est robuste, la stratégie claire et l'exécution rigoureuse. "Akwel (Conserver) est moins attractif en raison de la " transition laborieuse de son portefeuille de produits", tandis que Plastivaloire (Conserver) est " toujours un pari risqué en raison de son endettement ". Malgré un portefeuille attractif et un gros potentiel d'optimisation, Forvia (Conserver) " paye toujours le prix de l'acquisition inopportune de Hella ". En dépit d'un portefeuille attractif, TP Icap Midcap se dit " préoccupé " par "les perspectives à long terme et les performances financières à court terme" de Valeo (Vente).