Automobile: les droits de douane pèsent sur les constructeurs américains

(AOF) - Le secteur automobile américain est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après l'imposition de droits de douane de 25% par la nouvelle administration Trump sur les importations en provenance du Mexique et du Canada à partir de ce mardi. Ce secteur est particulièrement concerné en raison des chaînes de production transfrontalières des constructeurs automobiles. General Motors est attendu en baisse de plus de 6%, Ford et Tesla de plus de 3%. Les chinois Nio, Xpeng et Zeekr devraient également voir leurs cours reculer.

"Environ 25 % des véhicules légers vendus aux États-Unis sont fabriqués dans ces deux pays. En outre, de nombreux composants utilisés dans la construction automobile américaine sont également produits au Mexique et au Canada", signale Stifel. Jefferies précise que "GM est considéré comme l'entreprise la plus exposée en termes d'implantation et de gamme de produits".