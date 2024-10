Automobile : le patron de Stellantis, Carlos Tavares, demande un "leasing social" pour les voitures d'occasion

Dans le nouveau budget présenté jeudi par le gouvernement pour 2025, l'enveloppe allouée aux bonus à l'achat de véhicules, dont le "leasing social", est rabotée, passant de 1,5 à 1 milliard d'euros.

Carlos Tavares à Las Vegas, aux États-Unis, le 5 juin 2023. ( AFP / ROBYN BECK )

Le patron de Stellantis a demandé lundi 14 octobre que le dispositif du "leasing social" soit étendu aux voitures électriques d'occasion. Une mesure qui permettre de palier à l'"une des grandes problématiques du véhicule électrique" : un prix d'occasion trop proche de celui des véhicules neufs, compte tenu des importantes aides à l'achat de ce type de véhicules.

Ce nouveau dispositif pourrait comporter deux niveaux, de 150 euros par mois environ pour un véhicule neuf, et 100 euros pour un véhicule d'occasion, a avancé Carlos Tavares lors d'une conférence de presse au Mondial de l'automobile, qui s'est ouvert lundi à Paris.

L'offre de leasing social, une location avec option d'achat qui abaissait le loyer d'une voiture électrique neuve à environ 100 euros par mois (soit le tarif d'un deux-roues) pour certains foyers, a connu un grand succès début 2024. Cinquante mille voitures ont été commandées par ce biais, dont 70% à Stellantis, notamment des Peugeot 208. Selon Carlos Tavares, il faudrait aussi étendre ce dispositif aux entreprises et aux véhicules utilitaires , un secteur où Stellantis est le N°1 européen.

"Une des grandes problématiques du véhicule électrique, c'est que quand le véhicule d'occasion revient, il peut se retrouver à un prix qui n'est pas très différent du prix du véhicule électrique neuf, compte tenu de la réduction des prix à laquelle nous assistons", a expliqué Carlos Tavares. Une voiture louée pendant un premier contrat de trois ans pourrait ainsi être relouée par le concessionnaire.

Le patron de Stellantis a évoqué ces propositions dimanche à l'Élysée lors d'un dîner avec Emmanuel Macron et d'autres dirigeants de la filière.

Le "leasing social" raboté en 2025

Le président de Volkswagen France, Xavier Chardon, a indiqué lors d'une rencontre avec la presse que son groupe militait aussi pour étendre le dispositif aux véhicules d'occasion.

"Le véhicule d'occasion est un dispositif intéressant pour répondre à une attente de démocratisation de l'électrique et à la problématique de l'argent", a-t-il expliqué alors que le budget de l'État consacré à la transition électrique dans l'automobile va être réduit l'an prochain.

Le ministre délégué aux Transports François Durovray avait confirmé vendredi que le "leasing social" allait bien être renouvelé en 2025, même si ses contours sont encore discutés. Dans le nouveau budget présenté jeudi par le gouvernement pour 2025, l'enveloppe allouée aux bonus à l'achat de véhicules, dont le "leasing social", est rabotée, passant de 1,5 à 1 milliard d'euros. Le bonus à l'achat de 4.000 euros pourrait donc être revu à la baisse ou bien soumis à des conditions de ressource.

Une option que Volkswagen ne souhaite pas voir retenue, selon Xavier Chardon, car les plus hauts revenus achètent beaucoup plus de véhicules neufs que les plus modestes , plus enclins à opter pour des voitures d'occasion.