"Cela est dû en grande partie à des baisses de prix en cours qui ont suscité des inquiétudes parmi les consommateurs sur la valeur résiduelle des véhicules électriques et des incertitudes quant à l'évolution des prix dans les mois à venir", commente Felipe Munoz, analyste chez Jato Dynamics.

En avril, la part de marché des véhicules électriques à batterie (BEV) augmenté de seulement 0,3% – contre 13,1% en avril 2023 et 13,4% le mois dernier – alors que les inscriptions mensuelles dans cette catégorie ont augmenté de 15%, un chiffre nettement inférieur à celui d'il y a un an.

Alors que les véhicules électriques, les SUV et les voitures fabriquées en Chine principaux moteurs de croissance de ces dernières années, le dernier rapport de Jato révèle que ce n'est plus le cas.

(AOF) - Avril a été un mois largement positif pour le marché des voitures particulières neuves en Europe, affirme le cabinet Jato Dynamics sur la base de son bilan mensuel. Un total de 1 080 517 véhicules neufs ont été enregistrés au cours du mois, soit une hausse de 12,6% par rapport à avril 2023, tiré en grande partie par la demande de berlines B et de voitures compactes. Les chiffres cumulatifs montrent qu'un total de 4 461 734 nouvelles unités ont été enregistrées jusqu'à présent en 2024, soit une hausse de 6,7% par rapport au même moment de l’année dernière.

Automobile: la hausse du marché européen n'est plus tirée par l'électrique (Jato Dynamcis)

