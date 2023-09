Automobile français : quelles perspectives pour les constructeurs et équipementiers ?

(Crédits photo : Pixabay - )

Café de la Bourse a analysé le secteur automobile français. La crise sanitaire liée au COVID avait fortement impacté les chaînes de production du secteur, avec de nombreuses pénuries, notamment celle des semi-conducteurs. Le marché auto s'est enfin redressé en 2023, avec notamment la croissance des ventes de véhicule neuf au premier semestre 2023.

Quelles sont les tendances du secteur auto ? Quelles perspectives pour les constructeurs et équipementiers auto français ? Focus sur l'action de l'équipementier auto Valeo et sur l'action de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi en Bourse.

Présentation du secteur automobile français

Le secteur automobile français est un secteur important de l'économie française, représentant environ 4 % du PIB et 2 millions d'emplois. Le marché automobile français est le 12ème plus grand marché automobile au monde. En 2022, le marché automobile français a connu une nouvelle baisse, avec 1,5 million de véhicules neufs vendus, soit 7,83 % de moins qu'en 2021. Cette tendance s'explique par une succession de crises, notamment la pandémie de COVID-19, la pénurie de semi-conducteurs, l'inflation et la guerre en Ukraine. Depuis 2019, le marché français a perdu près de 700 000 véhicules neufs, soit un recul de 30,95 %.

Cependant, le marché auto français montre de beaux signes de reprise en 2023. En effet, au premier semestre 2023, la hausse atteint 15,2 % avec 889 806 voitures neuves. Cette croissance est principalement due à la reprise économique, à la levée des restrictions sanitaires et à la mise en place de mesures de soutien à l'achat de véhicules neufs, telles que la prime à la conversion.

Selon les prévisions de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), Les ventes de voitures neuves en Europe devraient retrouver la croissance en 2023 malgré l'incertitude économique générale, avec une augmentation attendue de 5 % pour atteindre 9,8 millions de véhicules.

Le secteur automobile français est un secteur en pleine mutation, qui doit faire face à de nombreux défis : la transition énergétique, la pénurie de semi-conducteurs et la guerre en Ukraine. Ces deux derniers continuent d'impacter fortement les prix à la hausse et les retards de livraison. L'électrification des véhicules est en marche rapide avec des ventes de véhicules électriques qui devraient progresser de 35 % en 2023.

Analyse Porter du secteur automobile

Quelles sont les principales évolutions et perspectives du secteur auto français ?

La poursuite de la transition énergétique

Le gouvernement français a annoncé son objectif d'interdire la vente de véhicules thermiques neufs en 2035.

Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a mis en place une série de mesures, notamment une augmentation de la prime à la conversion pour les véhicules électriques, une baisse des taxes sur les véhicules électriques, une obligation pour les constructeurs automobiles de proposer une gamme de véhicules électriques.

La montée en puissance du véhicule autonome

Les constructeurs automobiles français investissent massivement dans le développement du véhicule autonome. Renault, Stellantis et Valeo souhaitent se positionner comme des leaders mondiaux dans le domaine dans les prochaines années.

Renault s'est allié avec l'entreprise Waymo, une filiale d'Alphabet (maison mère de Google), pour explorer les opportunités de services de mobilité autonome en France et au Japon. Le groupe Renault avait également présenté le concept de véhicule autonome EZ-GO, une sorte de navette partagée, au Salon de l'automobile de Genève en 2018. Stellantis a, de son côté, lancé l'initiative PAE. Cela a abouti à la démonstration de la conduite autonome de niveau 3 sur les autoroutes françaises, où les conducteurs pouvaient lâcher le volant et laisser la voiture gérer certaines tâches de conduite.

Les véhicules autonomes sont encore à un stade précoce de développement, mais ils ont le potentiel de révolutionner le secteur automobile. Ils pourraient permettre de réduire le nombre d'accidents de la route, de fluidifier la circulation et de rendre la mobilité plus accessible aux personnes à mobilité réduite.

La transformation digitale du secteur auto

Le secteur automobile français est en pleine transformation numérique. Les constructeurs automobiles investissent massivement dans le développement de services de mobilité en ligne, tels que les services de covoiturage ou de location numérisée de voitures.

Stellantis est par exemple propriétaire de Free2move : une plateforme de mobilité globale offrant une gamme de services pour satisfaire les multiples besoins de déplacement de ses clients, d'une minute à plusieurs jours ou mois, avec un service de covoiturage, de location à court, moyen ou long terme. Renault a lui lancé Mobilize Share, un service d'autopartage de véhicules du constructeur.

Les services de mobilité en ligne sont en plein essor. Ils offrent aux consommateurs une nouvelle façon de se déplacer, plus flexible et plus économique. Ils pourraient également contribuer à réduire la pollution et la congestion automobile.

Quels sont les principaux acteurs du marché auto français ?

Le secteur de l'automobile se segmente de la façon suivante :

Les équipementiers automobiles

Les équipementiers automobiles sont des entreprises qui fournissent des composants et des pièces détachées aux constructeurs automobiles.

Ils interviennent à toutes les étapes de la chaîne de valeur, de la conception à la production. Les principaux équipementiers français sont Valeo, Faurecia, Michelin et Plastic Omnium.

Les constructeurs automobiles

Les constructeurs automobiles sont des entreprises qui conçoivent, fabriquent et commercialisent des véhicules. Ils sont au cœur de la chaîne de valeur et sont responsables de la conception et de la production des véhicules. Les principaux constructeurs automobiles français sont Stellantis et Renault. Les véhicules se segmentent ensuite selon la taille (citadines, compactes, familiales, SUV) et l'utilité (particulière ou professionnelle). Stellantis et Renault regroupent plusieurs marques originellement françaises comme Peugeot, Citroën, Renault ou Dacia.

Les services automobiles

Les services automobiles sont des entreprises qui proposent des services aux propriétaires de véhicules. Ces services peuvent inclure la vente de véhicules, l'entretien et la réparation, la location et la gestion de flottes, etc. Les principaux acteurs des services automobiles français sont : PSA Retail et Renault Retail Group.

Action Valeo : l'équipementier français de référence

Valeo est un équipementier automobile français, présent dans 33 pays et employant près de 110 000 personnes. Il est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation de systèmes d'éclairage, de systèmes d'aide à la conduite, de systèmes de climatisation et de systèmes de transmission.

Les principales activités de Valeo sont les suivantes :

Systèmes d'éclairage

Valeo est un leader mondial des systèmes d'éclairage automobile. L'entreprise propose une large gamme de produits, notamment des feux de jour, des feux de route, des feux de croisement, des feux antibrouillards et des feux de freinage.

Systèmes d'aide à la conduite

Valeo est aussi un acteur majeur des systèmes d'aide à la conduite (ADAS). Il propose une gamme complète de produits, notamment des systèmes de freinage automatique d'urgence, des systèmes de maintien de voie, des systèmes d'alerte de franchissement de ligne et des systèmes de reconnaissance des panneaux de signalisation.

Systèmes de climatisation

Valeo est un leader mondial des systèmes de climatisation automobile. Il propose une large gamme de produits, notamment des climatiseurs, des systèmes de chauffage et des systèmes de ventilation.

Systèmes de transmission

Valeo est un acteur majeur des systèmes de transmission automobile. Il propose une gamme complète de produits, particulièrement des transmissions électriques, des transmissions hybrides et des transmissions manuelles.

La répartition géographique du chiffres d'affaire de Valéo est la suivante : France (5,8 %), Europe et Afrique (39,5 %), Asie (33 %), Amérique du Nord (19,3 %) et Amérique du Sud (2,4 %).

Principaux KPIs de l'action Valeo

Les données suivantes concernent l'année 2022, exceptée la capitalisation boursière (25/08/2023).

Capitalisation boursière : 4,22 milliards d'euros

Chiffre d'affaires : 20,04 milliards d'euros

EBITDA : 2,4 milliards d'euros

Résultat opérationnel : 635 millions d'euros

Résultat net : 230 millions d'euros

Dette nette : 4,0 milliards d'euros

Action Renault : un des premiers constructeurs automobiles mondiaux

Le groupe Renault est un constructeur automobile français, présent dans 134 pays et employant près de 160 000 personnes. Il est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules particuliers, utilitaires et électriques.

Le groupe Renault a vendu 2,1 millions de véhicules particuliers et utilitaires en 2022, répartis par marque entre Renault (1 415 646 unités), Dacia (573 837), Renault Korea Motors (51 083), Alpine (3 546), EVeasy (6 987) et Mobilize (75) ;

Renault fournit aussi des prestations de services : prestations de financement, des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), de l'entretien de véhicules, des extensions de garantie et des services de mobilité.

Renault s'est allié avec ses partenaires Nissan et Mitsubishi dans le cadre d'une agence stratégique entre les constructeurs. Cette alliance a été fondée en 1999 avec d'abord le groupe Nissan. En 2017, l'alliance a été élargie pour inclure Mitsubishi Motors. Cette expansion a permis aux trois constructeurs de tirer parti des synergies dans les domaines de l'ingénierie, de la production et des technologies d'électrification. Elle a permis aux trois constructeurs de réduire leurs coûts, d'améliorer leur compétitivité et de pénétrer de nouveaux marchés.

L'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi est aujourd'hui le troisième plus grand constructeur automobile mondial, avec des ventes combinées de plus de 10 millions de véhicules en 2022.

La répartition géographique du chiffre d'affaires de Renault est la suivante : France (29,8 %), Europe (47,1 %), Amériques (9,4 %), Asie-Pacifique (5,8 %), Eurasie (4,1 %), Afrique et Moyen-Orient (3,8 %).

Principaux KPIs de l'action Renault

Les données suivantes concernent l'année 2022, excepté la capitalisation boursière (25/08/2023).

Capitalisation boursière : 10.72 milliards d'euros

Chiffre d'affaires : 46,39 milliards d'euros

EBITDA : 6,13 milliards d'euros

Résultat opérationnel : 2,15 millions d'euros

Résultat net : -338 millions d'euros

Trésorerie nette : 549 millions d'euros

Faut-il investir en Bourse dans l'action Valeo ou l'action Renault ?

L'action Valeo et l'action Renault sont deux valeurs classiques françaises pour les investisseurs de type “value”. Les deux valeurs du secteur auto français sont soumises aux challenges et difficultés du secteur automobile mondial : reprise douloureuse post-crise sanitaire, mutation profonde du type de véhicules, concurrence élevée avec les acteurs chinois, etc. Nous donnons un léger avantage à l'action Valeo qui est plus exposée à l'international et qui a la possibilité de se diversifier parmi tous les constructeurs mondiaux. En pratique, Valeo est déjà présent chez un large éventail de constructeurs automobiles, dont Renault, Nissan, Volkswagen, Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Ford et General Motors. Valeo continue de développer ses relations avec ces constructeurs, et elle cherche également à élargir sa base de clients et pourra sûrement trouver sa place chez des constructeurs chinois.

