Automobile européenne : Bruxelles lance un "dialogue stratégique"

(AOF) - La présidente de la Commission européenne a réuni ce jeudi les principaux dirigeants de l'industrie automobile de l’UE, les partenaires sociaux et les parties prenantes du secteur pour lancer un "dialogue stratégique sur l'avenir de l'industrie automobile européenne". Selon Ursula von der Leyen, la question est de savoir "ce qui nous manque encore pour libérer la puissance d’innovation de nos entreprises et garantir un secteur automobile robuste et durable".

La président de la Commission européenne a demandé au commissaire européen chargé des Transports, le Grec Apóstolos Tzitzikóstas, de présenter un plan d'action le 5 mars 2025 , abordant aussi bien la garantie de l'accès aux talents et aux ressources, la promotion de l'innovation technologique et du développement de véhicules de nouvelle génération, que l'établissement d'un cadre réglementaire pragmatique et prévisible.

"L'industrie automobile européenne reste pleinement engagée et investie économiquement dans la transition vers une mobilité zéro émission", "mais la seule façon de réussir cette transition est d'engager une transformation axée sur le marché et la demande ", a déclaré Ola Källenius, PDG de Mercedes-Benz et président de l'Acea, qui rassemble les constructeurs actifs en Europe. Pour lui, " le prochain Plan d'action doit être construit sur cette prémisse".

Les équipementiers demandent "un cadre technologique ouvert"

Les équipementiers demandent pour leur part, par la voix de leur association, le Clepa, une approche technologiquement neutre – incluant les véhicules hybrides rechargeables, les prolongateurs d'autonomie, l'hydrogène et les carburants durables, en complément de l'électrification".

Pour le président du Clepa, Mathias Zink, " l'UE a commencé à construire la maison en commençant par le toit" et "les politiques climatiques en matière de décarbonation devraient se concentrer sur les sources d'énergie et la réduction des combustibles fossiles, plutôt que de prescrire des technologies ou des produits finaux spécifiques".