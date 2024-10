Automobile: Alpine adopte un style tranchant pour ses futurs modèles sportifs

( AFP / ERIC PIERMONT )

Les futurs modèles de la marque Alpine auront un profil sportif et tranchant à l'image du concept A390_β dévoilé vendredi, pour se démarquer des autres marques premium, a indiqué le directeur de la marque Philippe Krief.

Le concept électrique "A390_β" est un SUV "coupé", au design agressif et aérodynamique, avec sa longue carrosserie (4,7 mètres) et ses ailerons repris des voitures de course.

"A partir de l'A390, toutes les voitures vont avoir un langage extérieur très reconnaissable", au risque de diviser, a expliqué le directeur d'Alpine, Philippe Krief, débauché de Ferrari par le groupe Renault.

"On veut faire une spécialité sportive française. Il faut donc que le design, même sur un SUV, soit sportif et donne cette idée de fluidité", a ajouté M. Krief lors d'une présentation à la presse en amont du Mondial de l'automobile de Paris.

La version de série de l'A390 reprendra 85% des lignes de ce concept, avec une commercialisation prévue à partir du deuxième semestre 2025.

L'A390 sera produite dans l'usine Alpine à Dieppe (Seine-Maritime) aux côtés de la sportive A110.

"On n'a pas des ambitions de volumes (de ventes) stratosphériques", a précisé M. Krief. "On veut créer la marque et on ne va pas faire des compromis, (aller) sur des choses moins clivantes. Il faut qu'on s'affirme. Après, peut-être que quand on sera dans une phase de stabilisation, on verra".

La puissance ou l'autonomie de l'A390 n'ont pas été annoncés, mais son tarif devrait être positionné en dessous du Porsche Macan (80.000 euros), selon le constructeur.

Outre son design, et malgré le poids des batteries, l'A390 doit aussi offrir au conducteur l'agilité d'une voiture sportive, notamment via des réglages électroniques, a précisé M. Krief.

L'intérieur du concept, inspiré des montagnes avec ses fauteuils immaculés et ses fausses roches en panneaux solaires recyclés, ne sera pas repris de série.

Alpine, une petite marque sportive née à Dieppe en 1955, incarne une nouvelle tentative du groupe Renault pour percer dans les gammes premium et sur le marché américain.

La marque, qui ne commercialisait qu'une sportive légère et efficace, l'A110, a commencé à remplir son "garage" cette année avec une petite électrique issue de la Renault 5, l'A290, qui doit aller chasser sur les plate-bandes de Mini.

La marque prévoit de lancer ensuite une A110 électrique (2026), qui sera la première à arriver aux Etats-Unis (2027), avant une version cabriolet et une version 4 places(2028), et un gros SUV.